Prezident Pavel odlétá na dva dny do Bruselu, zamíří za špičkami NATO a EU

Petr Pavel nastupuje do prezidentského speciálu před cestou do Polska (16. března 2023). foto: ČTK

Prezident Petr Pavel ve středu odpoledne odletí do Bruselu na svou čtvrtou zahraniční cestu od inaugurace. Z letiště zamíří do centrály NATO, kde se setká s generálním tajemníkem Jensem Stoltenbergem. V dalších dnech ho pak čekají schůzky s čelními představiteli Evropské unie a Rady EU. V belgické metropoli bude prezident až do pátku.