Prezident si podle Ústavy nemůže sám omezit pravomoci, říká právník. Příslušná pasáž chybí

Lidovky.cz: Kdyby se prezident rozhodl dočasně si omezit pravomoci, co mu nabízí ústava?

Ústava je konstruovaná spíše tak, že rozhodnutí jde mimo prezidenta. Pokud nastanou závažné okolnosti, proč nemůže vykonávat své pravomoci, rozhodne o tom Poslanecká sněmovna a Senát. Předpokládá se, že mohou vzniknout situace, kdy se k tomu prezident ani nemůže vyjádřit. Je například unesen anebo v bezvědomí. Až do roku 1992 to bylo tak, že sama vláda rozhodla, že prezident není schopen vykonávat pravomoci a ujala se jich. Vzhledem ke kauze prezidenta Ludvíka Svobody, který s tím nesouhlasil, se při přípravě ústavy rozhodlo, že tam bude pojistka někoho, kdo pravomoci nepřebírá, což jsou komory parlamentu. Prezident to navíc může napadnout u Ústavního soudu a požadovat zrušení takového rozhodnutí.