V boji o Hrad má největší podporu Babiš. Polovina voličů ale zatím tápe

O kandidatuře Babiše i Pavla se zatím jen spekuluje, oficiálně ji nepotvrdili. Median podotkl, že potenciální zisk dvojice v čele je poměrně vyrovnaný. Babišovi průzkum přisuzuje až 31,5 procenta, bývalému armádnímu generálovi Pavlovi 27,5 procenta. „O třetí místo z hlediska potenciálu bojují Pavel Fischer, Miroslava Němcová a Marek Hilšer,“ uvedla agentura.

Průzkum agentury Median v březnu 2022 ohledně volby prezidenta

Padesát procent respondentů v dotazníku nicméně uvedlo, že zatím nejsou rozhodnuti, koho budou příští rok volit. Mandát prezidenta Miloše Zemana skončí v březnu 2023. Jen necelá třetina lidí si je jistá účastí i osobností, které chtějí dát hlas.

„S ohledem na nezakotvenost voličů zatím není vhodné jednoznačně predikovat, která z osobností má šanci výrazně zasáhnout do boje o prezidentské křeslo,“ upozornil Median.

Bývalý předseda vlády Babiš má podporu zejména z řad voličů svého hnutí ANO, tvořili 56 procent jeho výsledku. Dále by ho volili zejména příznivci SPD, Přísahy a dalších stran mimo Poslaneckou sněmovnu.

„Babiš si udržuje vysokou podporu mezi lidmi staršími 60 let a lidmi s nižším vzděláním,“ deklaruje průzkum. To generála Pavla by volili lidé různých věkových skupin a vzdělání. „Podporují jej zejména voliči koalic Spolu a PirSTAN,“ dodal Median.

Janeček by předčil Klause

Z hlediska preferencí na dalších pozicích po Fischerovi následuje ekonomka Danuše Nerudová s 5,5 procenta a shodně s pěti procenty senátor Hilšer a miliardář Karel Janeček. Zemanova předchůdce ve funkci Václava Klause by si za prezidenta znovu vybralo 4,5 procenta voličů.

K urnám by nyní přišlo 62 procent lidí, dalších 17 procent účast zvažovalo. Skutečná volební účast však bývá nižší. Agentura minulý týden dotazovala dvě tisícovky dospělých respondentů.