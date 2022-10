Nelze jejich vraždy vydávat za akt odboje, řekl Zeman o bratrech Mašínech

„Při svém útěků na Západ dýkou podřízli hrdlo svázanému zajatci, zastřelili z pistole pokladníka, který převážel výplaty zaměstnanců,“ připomněl Zeman dva kontroverzní počiny bratří Mašínů. Zmínil, že je odmítl vyznamenat i jeho předchůdce na Hradě Václav Klaus.

Před tím prezident Zeman oznámil, že vyznamená naopak otce bratří Mašínů Josefa Mašína spolu s dalšími členy odbojové organizace Obrana národa za druhé světové války a její zpravodajsko-sabotážní skupiny Tři králové Josefem Balabánem a Václavem Morávkem.

Miloše Zemana ještě čeká desáté vánoční poselství, se kterým vystoupí v televizi. A to je prakticky vše. V lednu budou voliči vybírat novou hlavu státu, která se funkce ujme na konci první březnové dekády. Svůj prezidentský slib totiž Zeman skládal 8. března 2018.

Není jasné, zda se bratři Mašínové dočkají vyznamenání potom. Momentální favorit prezidentské volby podle předvolebních průzkumů Petr Pavel by v případě volebního vítězství bratry Mašíny také nevyznamenal. „Nemohu se smířit s tím, že zabili policejního strážmistra Honzátka, který byl omámen a nekladl jim odpor,“ řekl Pavel v rozhovoru pro MF DNES.

Naopak bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová vzápětí uvedla, že by bratry Mašíny vyznamenala.

Největší bouři nevole demonstrantů na zaplněném Václavském náměstí odpoledne vyvolalo, když v závěru organizátor protestu Ladislav Vrabel četl vzkaz exposlankyně za ANO Jany Lorencové, že vrátí medaili Za zásluhy, protože nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva se Miloš Zeman rozhodl předat prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky. Demonstranti na to reagovali pískotem a voláním hanba, hanba.

Podle premiéra Petry Fialy letos prezident Zeman v maximální možné míře respektoval návrhy na vyznamenání, které mu přišly z parlamentu, což premiér pokládá za velmi důležité.

„Kdybychom tady měli dlouhodobě takovou kulturu, takovou spolupráci klíčových institucí, tak by to bylo jenom dobře,“ řekl. Zároveň ale poukázal na to, že z Hradu nedostali pozvánku předseda Senátu Miloš Vystrčil a předsedkyně Sněmovna Markéta Pekarová Adamová. Věří, že v budoucnu se takto významných akcí budou účastnit všichni členové důležitých ústavních i veřejných institucí.

Udílení státních vyznamenání se neúčastní ani někteří další politici a zástupci veřejných institucí. Někteří neúčast zdůvodňují pracovními povinnostmi, jiní tím, že Hrad některé ústavní činitele při rozesílání pozvánek vynechal. V sále tak budou chybí politici Pirátů či TOP 09, nepřišli ani někteří rektoři a hejtmani.