Prezident Zeman na oslavy do Ruska zřejmě neodletí. Definitivně se rozhodne dnes

Praha Monstrózní vojenskou přehlídku příští středu v Moskvě si prezident patrně nechá ujít. Na podzim je ve hře Itálie, Polsko a Čína.

Miloše Zemana čeká dietní druhé pololetí. Alespoň pokud jde o cestování. Letní dovolenou stráví prezident tradičně na své chalupě na Vysočině, oficiální návštěvu Kraje Vysočina vynechá. Zbytek volných dnů pobude na zámku v Lánech, v jehož blízkosti si staví dům. Cesty za hranice prezident plánuje patrně až na podzim. To byl mohl vyrazit do Itálie, Polska a Číny.

„Na těchto cestách máme zájem, ale samozřejmě bude záležet na vývoji epidemiologické situace. Vše je otevřené,“ řekl serveru Lidovky.cz šéf zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák s tím, že Zemanovo případné cestování budou doprovázet zvýšená hygienická opatření, například větší rozestupy.

Otazníky dlouho visely nad Zemanovou účastí na moskevské vojenské přehlídce, kterou pořádá příští středu ruský prezident Vladimir Putin na počest 75. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem. Podle informací serveru Lidovky.cz se Zeman nakonec do Ruska nerozjede, definitivní rozhodnutí ale padne až ve středu.

Vojenský marš si nechá ujít například i francouzský prezident Emmanuel Macron, naopak na tribuně stanou čelní představitelé Srbska, Kazachstánu či Moldavska.

Přehlídka se jako ukázka ruské moci a síly tradičně koná 9. května na moskevském Rudém náměstí, ale letos musel Putin akci odložit kvůli koronavirové pandemii. Nákaza už postihla více než půl milionu obyvatel nejrozlehlejší země světa a denně přibývají tisíce nových případů.

Český prezident měl v plánu se 9. května přehlídky zúčastnit, avizoval i účast na případném náhradním termínu akce. Předpokládal ale, že by se mohla uskutečnit v září.

Putin však událost naplánoval už na 24. června a její návštěvníci budou muset podstoupit dvoutýdenní karanténu před akcí i po ní, chybět jim nesmí ani negativní test na covid-19. Zeman, který nebyl ani v čase největší pandemické vlny přítelem vlastního testování, tak patrně kvůli Rusku svůj postoj nezmění. Česko-ruské vztahy navíc v současné době pošramotila takzvaná ricinová aféra a vzájemné vyhošťování diplomatů.

Putinovi kritici poukazují na to, že přehlídka se bude konat těsně před referendem o změnách v ústavě. Tyto změny v základním zákonu Putinovi umožní, aby mohl být do nejvyššího úřadu znovuzvolen i po vypršení nynějšího mandátu v roce 2024, a to na dvě další šestiletá období. Mohl by tedy setrvat u moci až do května 2036. Vojenský marš by měl Rusy zmobilizovat, aby k urnám dorazili.

To římská Zemanova cesta na podobná úskalí nenaráží. Zbrzdit by ji mohla jen zhoršená epidemiologická situace. V současné době nicméně svítí na cestovním semaforu Itálii zelená, tudíž prezidentovi nehrozí ani test na covid-19, ani karanténa.

Peking pošesté

Podzimní Zemanovo cestování by ještě mělo zahrnovat tradiční setkání hlav visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) v Polsku, které od července přejímá po Praze roční předsednictví. Vrcholem prezidentova podzimu bude jeho přislíbená účast na summitu středo- a východoevropských zemí s Čínou ve formátu 17 + 1 , který se kvůli pandemii přesunul z dubna na zatím blíže neurčený termín ve druhé polovině roku.

Pokud se cesta uskuteční, byla by to v pořadí již šestá Zemanova návštěva Číny. Poprvé prezident zemi navštívil v říjnu 2014, poté s výjimkou roku 2016 každoročně. Přestože prezident nepopřel, že od Číny očekával na základě příslibů větší objem investic, říše středu mu deklarovala několik projektů, které by mohly být v blízké budoucnosti dokončeny. Jedním z nich jsou investice do fotbalové Slavie Praha.

Přestože v polovině dubna – uprostřed koronavirové vřavy – Zeman prohlašoval, že za hranice se Češi nepodívají rok, na počátku května už rétoriku mírnil a cestování označil za „ne nepřijatelné“. Koronavirus zbrzdil zahraniční cesty všech světových státníků. Většina setkání se konala formou videokonferencí, k postupnému otevírání hranic začíná docházet až v těchto dnech.