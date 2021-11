Jmenování premiéra na dálku? Zeman a Fiala by se podle hlavní hygieničky neměli potkat, Hrad nic nekonzultoval

Ve čtvrtek mluvčí Hradu Jiří Ovčáček informoval o tom, že prezident měl pozitivní test na covid. Budoucí premiér Petr Fiala v souvislosti s nedělním jmenování v pátek na tiskové konferenci řekl, že ještě neví, jak jmenování bude probíhat.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová pro ČRo Radiožurnál uvedla, že výjimka z izolace není možná. „Výjimka z izolace není možná... neumím si představit, jak by se mohla opatření při jmenování premiéra dodržet... o detailech jsme se s kancléřem Mynářem nebavili,“ řekla pro Radiožurnál.

Hradní protokolář Vladimír Kruliš pro iDNES.cz řekl, že jmenování konzultují s hygienickou stanicí. „Pracujeme na řešení, které bude v souladu se všemi předpisy,“ řekl Kruliš. Ten rovněž na dotaz, zda se uvažuje o jmenování online odepsal: „Na řešení pracujeme.“

Pravidla musí pro všechny platit stejně

Svrčinová však pro Český rozhlas uvedla: „Hrad s námi nic nekonzultoval, pro nakažené i bez příznaků platí pravidla izolace, výjimky neexistují.“ Člen Zemanova lékařského konzilia a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima na dotaz iDNES.cz napsal, že jmenování je podle něj v pořádku, protože Zeman je v dobrém stavu a budou dodržena všechna hygienická pravidla.

Izolaci podle Svrčinové ukončuje ošetřující lékař, případná výjimka by byla špatným signálem vůči veřejnosti. „Pokud by došlo k takové výjimce, já věřím tomu, že k tomu nedojde, tak by se občané samozřejmě oprávněně ptali, proč oni mají jiná pravidla než někdo jiný. Pravidla musí pro všechny platit stejně,“ uvedla Svrčinová. Neumí si představit, jak by mohl prezident při dodržení izolace osobně Fialu jmenovat.

Redakce iDNES.cz oslovila kvůli protiepidemickým opatřením i Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje, kam Lány územně spadají. Mluvčí Středočeské hygieny Dana Šalamunová pro iDNES.cz potvrdila, že pravidla izolace jsou jasně dána - pozitivní pacient musí být izolován a připouští se maximálně přítomnost rodiny žijící ve společné domácnosti a ošetřujícího personálu v případě hospitalizace.

„Žádná výjimka z nich není, byť se jedná o bezpříznakový průběh nemoci. Případné úkony spojené s výkonem prezidentské funkce tedy budou muset být řešeny distanční formou,“ řekla pro iDNES.cz Šalamunová.