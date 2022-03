Sundejte portréty Zemana, je to zločinec, vyzval školy radní Olomouckého kraje

„Jeho chování je už hodně za hranou. Ať už proputinovskou orientací, tak tím, že prakticky legalizuje mafiánské praktiky,“ zdůvodnil svoji výzvu radní Aleš Jakubec, který je v krajském zastupitelstvu za uskupení Spojenci/Top 09.

Miloš Balák byl odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky. Prezident mu však tento týden udělil milost, kterou koaliční politici považují za skandální.

Jakubcovi teď lidé na Facebooku píšou, že u nich ve škole už Zeman stejně nevisel. Je také řada těch, kteří Jakubce kritizují.

„Nadávají mi například, že Václav Havel omilostňoval vrahy a že milost pro pana Baláka není nic špatného. Navíc reakce jsou plné vulgarit, takže nejsou reprodukovatelné. Nemá cenu na ně reagovat,“ řekl Jakubec.

Zemana nahradí státní znak nebo Komenský

Gymnázium Hejčím v Olomouci už řeší, jak portréty prezidenta nahradit. „Mělo by to být něco, co lidi spojuje, což pan prezident není. Takže v úvahu přichází státní znak, znak Olomouckého kraje jako zřizovatele nebo například portrét Jana Ámose Komenského,“ sdělil ředitel školy Karel Goš.

Otázku, zda portréty Zemana ve třídách mít, či nemít, nemusí řešit například Gymnázium Zábřeh. „Sedmnáct let jsem ředitelem a za tu dobu jsme neměli ve třídách portrét žádného prezidenta, takže není co sundávat,“ sdělil ředitel školy Martin Paclík.

Není to poprvé, kdy byl portrét Miloše Zemana nechtěný. Například v roce 2014 se rozhodli náměstci primátora v Ústí nad Labem, že budou mít ve svých kancelářích opět bývalého prezidenta Václava Havla.

Tehdejší náměstkyně primátora Jana Bohuňková (Pro! Ústí) tehdy uvedla, že se jí nelíbí, jak se Zeman chová a jak vystupuje.