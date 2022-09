Bratry Mašíny bych vyznamenala. Nerudová se opět vyhranila vůči Pavlovi

Prezidentský kandidát Petr Pavel v rozhovoru pro MF DNES na začátku září řekl, že by v případě volebního vítězství bratry Mašíny nevyznamenal. „Nemohu se smířit s tím, že zabili policejního strážmistra Honzátka, který byl omámen a nekladl jim odpor,“ vysvětlil Pavel.

Proti jeho postoji se ohradil například místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. „Nemohu s ním souhlasit. Mašínové jednali jako vojáci. Bojovali proti nepříteli své země. Patří jim čest a úcta. Udivuje mě, že právě toto generál zjevně nepochopil,“ napsal v reakci na Twitteru.

Danuše Nerudová @danusenerudova Bratrům Mašínům bych vyznamenání udělila. Jako společnost jsme se totiž usnesli, že komunistický režim byl zločinný a boj proti němu byl legitimní, morálně oprávněný a hodný úcty. Navzdory obětem, kterých je mi osobně líto a jejich smrt nebyla při útěku Mašínů nezbytná. https://t.co/AwdGGi64qc oblíbit odpovědět

Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová v pátek na diskuzi v televizi Barrandov navázala, když sdělila, že ona by bratry Mašíny vyznamenala.

„Jako společnost jsme se totiž usnesli, že komunistický režim byl zločinný a boj proti němu byl legitimní, morálně oprávněný a hodný úcty. Navzdory obětem, kterých je mi osobně líto a jejich smrt nebyla při útěku Mašínů nezbytná,“ vysvětlila.

„Nevidím důvod proč by lidé, kteří proti komunistickému režimu bojovali, neměli obdržet státní vyznamenání,“ uzavřela Nerudová.

Není to poprvé, co se kandidátka na prezidentku vůči svému konkurentovi vyhranila. Již dříve například poznamenala, že nebyla členkou komunistické strany. To se jí ale poněkud vymstilo, protože byla zkritizována za to, že ani jí být nemohla, jelikož do pádu komunismu byla nezletilá.

V dosavadních průzkumech veřejného mínění má Pavel větší šanci na postup do druhého kola než Nerudová, pokud by o zvolení na Hrad usiloval také Andrej Babiš. Babiš má tuto naději už z prvního místa, Pavel z druhého a Nerudová z třetího. Této pozici se ale v poslední době blíží zejména odborový předák Josef Středula.