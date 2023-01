Socioložka a analytička agentury STEM Sarah Komasová.

Lidovky.cz: Před prvním kolem se řada statiků shodovala, že Andrej Babiš má sice účast ve druhém kole jistou, porážka ho nicméně nemine. Jak to s ohledem na volební výsledky vidíte nyní?

Stále si stojím za touto prognózou, ale samozřejmě nikdy nic není jisté. Jsou dvě věci, které to mohou ohrozit. První z nich je, že budeme zveřejňovat, že jsme si tím jisti. Mohlo by to totiž vést k tomu, že lidé k volbám nepřijdou, protože si budou myslet, že jejich účast není nezbytná, raději pojedou třeba na hory. Nebo si zkrátka řeknou, že jejich hlas stejně nic nezmění. Druhé riziko vychází z toho, jakým způsobem bude vedena volební kampaň.