Hlavně pořádně vyvětrej, nepij a nelži, vzkazují osobnosti nové hlavě státu

„Doufám, že vám plán na zrušení přímé volby prezidenta vyjde,“ napsal český kuchař Pohlreich. Například kněz Zbigniew Czendlik uvedl, že nový prezident by si „měl uvědomovat, že prezidentský úřad, který bude zastávat, je více než jeho osobní názory, politická orientace, jeho ego a on sám,“ uvedl.

Ombudsman Stanislav Křeček si přeje, aby úřad zastával představitel té lidštější a vstřícnější části občanské společnosti. „Jelikož vím, že najít takového kandidáta bude velmi obtížné, spíše si myslím, že prezidentské volby přispějí jen k dalšímu rozdělení společnosti,“ doplnil Křeček.

Šéf Třineckých železáren Jan Czudek má za to, že prezident by svým jednáním neměl škodit, ale pomáhat. Další vzkaz přidal například zakladatel Tescomy Petr Chmela. „Prezidentství je obrovský závazek. Prezident by měl být člověk, který ‚trpí‘ sebereflexí do té míry, že je schopen tento úkol zodpovědně přijmout,“ uvedl Chmela.

Architektka Eva Jiřičná vzkázala, že dobrým prezidentem je ten, kdo v životě něco dokázal: „Kdo miluje svůj národ a dovede se za něj bít a kdo je člověk s velkým srdcem.“ Operní pěvkyně Dagmar Pecková očekává, že nová hlava státu bude mít sílu ducha, který bude nad vším negativismem.

„Nepij!“

„Bude milovat svůj národ a svoji zemi. Chránit jejich (naše) zájmy. Byl nadstranický a chápal důležitost a sílu naší země,“ řekla Pecková. Boxer Lukáš Konečný by si přál, aby se nová hlava státu především odlišovala od té minulé: „Byla lidská.“

Filmová režisérka Helena Třeštíková od příští hlavy státu očekává, že nebude lacině populistická. „Přála bych si, abych se za ní nemusela stydět,“ vzkázala Třeštíková. Neurochirurg Vladimír Beneš vzkazuje jednoduše: „Nepij!“

Herec Ondřej Gregor Brzobohatý si pak od nového prezidenta přeje, aby nelhal. „A pokud, tak vždy jen ve prospěch pravdy,“ doplnil herec. Podobně se vyjádřil i režisér Biser Arichtev: „Čestně a poctivě.“