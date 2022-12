Kauzu „rychlotitulů“ jsem řešila správně, rektor není manažer, říká Nerudová

„Navzdory svému přesvědčení, že lži živí vůle o nich diskutovat, navzdory tomu, že považuji za nedůstojné obhajovat se ve věci, která je vykonstruovaná, jsem se rozhodla na jednom místě zveřejnit veškerá fakta o svém postupu při řešení celé záležitosti na Mendelově univerzitě,“ uvádí Nerudová úvodem prohlášení.

Dodává, že nebude sdílet nové informace, protože na vše již mnohokrát odpovídala. „Informace o mé vědecké práci byly rovněž vždy veřejně přístupné,“ píše.

Kauza rychle získaných titulů se týká několik jednotek rakouských studentů. Na škole celkem studuje osm tisíc lidí.

„Na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity studovali doktorandi z Rakouska, kterým studium zprostředkovávaly zahraniční agentury. Někteří z těchto studentů vystudovali rychleji a s menším úsilím, než je obvyklé,“ píše Nerudová.

O problému okolo spolupráce s rakouskými agenturami se dozvěděla v lednu 2021. Upozornění na možný plagiát jedné disertační práce dostala v březnu téhož roku. Šlo o takzvaný překladový plagiát, kdy pisatel velkou část práce přeloží ze zdroje v jednom jazyce do jiného jazyka. Odhalit překladový plagiát je podle ní obtížné.

Nerudová podle svých slov svolala kontrolní komisi, pověřila prověřením prorektora, věc 13. dubna 2021 přinesla na Radu pro vnitřní hodnocení. „Děkan pak na moji žádost vypověděl smlouvu s agenturou, která zprostředkovala studium. Odebrali jsme několik titulů a přijali další opatření,“ vysvětluje bývalá rektorka.

Univerzitu Nerudová řídila od února 2018 do konce ledna letošního roku.

Pochybení vedení vysoké školy podle Seznam Zpráv připustil profesor Radim Farana, který v inkriminované době působil vedle Nerudové jako prorektor pro vzdělávací činnost.

„Dnes můžeme říct, že jsme na to mohli přijít rychleji – no jasně, mohli –, ale v tu chvíli jsme byli přesvědčeni, že něco takového ani není možné, že po kauze s plzeňskými právy prostě není možné, aby studenti končili za výrazně kratší dobu, než je standardní,“ uvedl Farana a připustil, že dnes by pravděpodobně reagoval jinak.

I Nerudová ve vyjádření připustila, že mohla jednat rychleji. Dodává, že však postupovala tak, jak jako rektorka měla a podle zákona mohla. „Možná jsem některé věci mohla řešit o pár týdnů rychleji, například nečekat na řádný termín Rady, ale svolat mimořádné jednání o tři týdny dříve. Setkala jsem se ale s něčím takovým poprvé a na podstatě věci by to bohužel nic nezměnilo.“

Prezidentská kandidátka dodává, že jako rektorka nemohla mít přehled o všech studentech. „Je důležité říct, že na univerzitě to nefunguje jako ve firmě. Rektor není manažer, který má celou firmu pod sebou,“ uvádí.

Za jednotlivé fakulty a její studijní programy odpovídají děkani volení fakultním akademickým senátem. „Fakulty a děkani mají vysokou míru nezávislosti i odpovědnosti. Děkan v tomto případě odpovědnost přijal a rezignoval,“ poznamenala Nerudová.