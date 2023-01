Miliardář Janeček podpořil Petra Pavla. Lístek je platný, i když přeškrtl jméno a napsal vlastní

Janeček přišel do volební místnosti na Praze 1 s již speciálně upraveným hlasovacím lístkem. Ochotně s ním zapózoval fotografům, za plentou jej vložil do obálky a následně vhodil do volební urny.

Fotku s upraveným hlasovacím lístkem sdílel i na sociálních sítích s popiskem „Jak volit ve volbách spravedlivých i těch druhých?“. Na dotaz jednoho se svých podporovatelů, že takto odevzdal platný hlas pro Pavla, matematik odpověděl, že tak učinil vědomě. „Vím, volba malého zla oproti katastrofickým zlům,“ napsal Janeček.

Hlas by měl být platný, i když Janeček jméno Petra Pavla přeškrtl a napsal nad něj své. Stejně tak upravil i věk, titul, místo bydliště a místo čísla kandidáta 4 napsal své šťastné 21.

Janečkovu tvořivost se znalostí pravidel ocenil odborník na ústavní právo Marek Antoš. „Leckdo se mu asi bude smát, ale mně se to líbí. Podle průvodního komentáře to totiž zjevně není omyl, nýbrž chytrý způsob, jak – díky znalosti pravidel – dosáhnout obou svých záměrů,“ okomentoval na Twitteru Janečkovo počínání Antoš.

„Teď už jen aby ta pravidla stejně dobře znala i příslušná okrsková volební komise,“ dodal odborník na ústavní právo Univerzity Karlovy.

Ministerstvo vnitra v první den prezidentských voleb varovalo před různými úpravami hlasovacích lístků s tím, aby pak lidé nebyli překvapení, že byl jejich hlas platný.

„K různým kreativním úpravám hlasovacích lístků komise při sčítání nepřihlíží. Pokud jsou z lístku patrné potřebné údaje, lístek byl v úřední obálce pouze jeden a není zcela přetržený, vždy se jedná o platný hlas,“ uvedl resort na Twitteru.

Janeček v pátek ve svém pořadu Jaké chceš Česko uvedl, že dříve byl přesvědčen, že kdyby volil „srdcem“, jeho hlas by dostal Karel Diviš.

„Komunikovali jsme spolu a měl jsem z něj dobrý pocit. Velmi mě ale rozladilo jeho vyjádření, že měl Andrej Babiš dřív zavést lockdown. To je opravdu špatně, a proto bych jej nevolil, tím pádem není moje srdeční volba a jsem rozhodnut, koho budu volit v prvním kole,“ vysvětlil neúspěšný kandidát.

Už v úterý se Janeček zamyslel na svém blogu nad výběrem z osmi kandidátů. „Nejhorší varianta je vítězství lháře a manipulátora Andreje Babiše. Asi málo z Vás bude se mnou sdílet názor, že existuje možná ještě horší varianta než ta nejhorší. Je jí Danuše Nerudová,“ napsal.

Petr Pavel mu tak z trojice favoritů vyšel jako o nejmenší zlo. „Je to symbolicky špatně,“ uvedl k volbě generála Janeček kvůli jeho komunistické minulosti. „Zároveň je to člověk, který svou minulost odmazává z části tím, že prokázal odvahu, například záchranou francouzských vojáků,“ dodal Janeček ve svém pořadu.

Kdyby do druhého kola prezidentské volby postoupila dvojice expremiér Andrej Babiš a ekonomka Danuše Nerudová, vhodil by prý Janeček do volební urny prázdný lístek.

Při posledních volbách do Senátu se do podobné akce pustil i předseda SPD Tomio Okamura. Ten platný hlas kandidátovi za TOP 09 Jiřímu Růžičkovi ale odevzdat nechtěl. Nicméně podle popisu svého počínání a výkladu zákona ministerstvem vnitra patrně neznehodnotil hlasovací lístek dostatečně a odevzdal tak zřejmě platný hlas.

„Jelikož se jedná o tajné hlasování a posouzení platnosti lístku je na volební komisi, tak se bohužel nikdy nedovíme, jestli byl můj hlas skutečně uznán jako platný, či nikoliv,“ prohlásil tehdy nakonec Okamura.