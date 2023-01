Proč SPD nepodpořila Babiše? Byla drahá, nebo ji nechtěl, míní politologové

Zatímco v sobotu večer předseda SPD Tomio Okamura vysvětloval na tiskové konferenci po boku svého kandidáta Jaroslava Bašty volební neúspěch, poslanec jeho strany Jaroslav Foldyna přijel k Andreji Babišovi domů v roli prostředníka vyjednávat, zda SPD podpoří lídra hnutí ANO v druhém kole.

Vedení SPD se pak v úterý sice vymezilo proti Petru Pavlovi, avšak nevyzvalo své voliče, aby šli k druhému kolu a dali Babišovi svůj hlas. „Je to nějaký jejich taktický úhybný manévr, kdy samozřejmě pokud máte dva kandidáty a vůči jednomu se explicitně vymezíte, tak implicitně podpoříte toho druhého,“ míní politolog Masarykovy Univerzity Miloš Gregor.

„Pokud SPD povede strategii vymezování se vůči Petru Pavlovi a určitým tématům, tak to fakticky podpora Andreje Babiše je,“ souhlasí politolog Jan Kubáček.

„Je možné, že jednání o přímé podpoře nedopadla a výsledkem je, že SPD se alespoň vymezí a budou šířit narativy, které produkuje Babišův tým,“ dodává Gregor.

Nepřál si Babiš podporu SPD?

Podle politologa Univerzity Karlovy Josefa Mlejnka je také možné, že si Babiš přímou podporu SPD nepřál. „V druhém kole se uchází o daleko širší okruh voličů a taková otevřená podpora by se mohla obrátit proti němu a některé voliče by to od hlasu pro něj naopak mohlo odradit,“ míní Mlejnek.

„O přímé podpoře nikoho jiného než Jaroslava Bašty jsme v SPD vůbec nejednali. Našim voličům to dává prostor pro různé typy rozhodnutí,“ řekl v úterý dopoledne Okamura novinářům na dotaz k podpoře lídra hnutí ANO. Naznačil tak, že možností je i nejít k volbám či vhodit do urny prázdný lístek – jak už ostatně avizoval sám Bašta.

Podle Kubáčka je samozřejmě otázkou, jestli SPD nemělo požadavky na nějaké priority, které byly ze strany Andreje Babiše odmítnuty. „Pokud se řešila přímá podpora a nedohodli se, tak musela padnout na nějakém tématu, které je pro Babiše neakceptovatelné,“ zamyslel se politolog.

SPD nechce riskovat, míní politologové

Gregor však míní, že otevřená podpora lídrovi ANO by byla pro SPD riziková. Jak v případě, že by Babiš nakonec prezidentskou volbu nevyhrál, tak v souvislosti s podporou voličů pro současnou opozici.

„Možná s ním nechce být Okamura až tak moc spojován. Když už mu Babiš vykradl vizuálně i tematicky jeho komunikaci, tak chce zanechat alespoň nějaký zdánlivý rozdíl mezi opozičními subjekty,“ míní politolog. „Dali přednost tomu, že si chtějí uchovat post samostatné opoziční strany, která má vlastní politickou linii a je odlišná od hnutí ANO,“ shoduje se Mlejnek.

Mnoho voličů SPD podle Gregora navíc volilo Babiše už v prvním kole. Okamurou podporovaný Bašta získal slabá 4,5 procenta, zatímco preference SPD se pohybují poslední půlrok okolo 11 procent. „Možná si tak Okamura dělá alibi pro případ, že Babiš neuspěje, aby nebyl explicitně spojován i s tímto neúspěchem,“ dodává.

„Je dobré ale také připomenout, že právě SPD výrazně kritizovala Babišovu vládu v době pandemie, protipandemických opatření, takže pro část sympatizantů SPD bude problematické jít k druhému kolu a volit Babiše. Ten přesun určitě nebude stoprocentní,“ vysvětluje Gregor.

Podle Kubáčka si budou muset hlasy voličů ve druhém kole oba kandidáti stejně zasloužit kampaní a svými výstupy. „Ono to je trochu podobné jako podpora pro Petra Pavla od neúspěšných kandidátů. Podpořili ho sice přímo, ale hlasy voličů si Pavel stejně bude muset vybojovat sám. Stejně tak Andrej Babiš si bude muset vybojovat hlasy voličů SPD,“ uzavírá politolog.