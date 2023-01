Čeká nás nebývale krvavá kampaň, Babiš chce lidi znechutit, míní politologové

V prvním kole dosáhli Petr Pavel i Andrej Babiš takřka totožného výsledku. O tom, kdo dosáhne výhry v kole druhém, rozhodnou podle politologů, které redakce iDNES.cz oslovila, až další dva týdny a související kampaň. Oba z kandidátů totiž stále mají kde brát nové voliče.

Zatímco Pavel může čerpat z podpory svých protikandidátů, kteří do druhého kola nepostoupili, Babiš se může snažit získat hlasy nevoličů, voličů SPD, případně i zastánců neparlamentních stran.

„Nicméně nelze jen mechanicky sčítat počty voličů poražených, kteří Pavla podpořili. Je to druhé kolo a nová kampaň,“ soudí Josef Mlejnek, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Připomíná přitom, že v podobné situaci se země nacházela již před pěti lety, kdy byl favoritem druhého kola současný senátor Jiří Drahoš, nakonec však prohrál.

Voliče nepřilákat, ale odradit

Miloši Zemanovi tehdy zajistilo úspěch v druhém kole to, že dostal k volebním urnám nevoliče. Letos může být dle expertů kampaň paradoxně zaměřená nejen na zisk voličů pro sebe, ale i na odrazení potenciálních voličů protikandidáta.

Politolog Lukáš Novotný v této souvislosti připomíná poznámky, které Babiš pronesl na svém brífinku po spočtení posledních hlasů. Prostoru totiž využil mimo jiné na připomenutí minulosti Petra Pavla v době před revolucí. „Babiš potřebuje jít nahoru a ví, že nemá zas tak kam. Potřebuje proto, aby šel dolů jeho protikandidát,“ soudí.

Babišovým cílem tak může být paradoxně snížení volební účasti. „Bude se snažit zasévat pochybnost pro lidi, kteří hlasují pro středopravicové kandidáty,“ míní politolog Lukáš Jelínek. Těmto voličům totiž záleží na etických a morálních otázkách.

Podle Novotného mohou mít pochyby třeba voliči Danuše Nerudové. „Svou kampaň orientovala dominantně na mladé voliče. Ti mají problém s Babišem, na druhou stranu jim vadí komunistická minulost obou kandidátů,“ míní. Část tak podle něj může zůstat doma. A co víc, neúspěch Nerudové může vést i obecně k větší frustraci z politicky a nedostatečného zastoupení témat mladých voličů.

To, že Babiš připomněl téma komunistické minulosti, každopádně politology překvapuje. „Myslel jsem si, že před druhým kolem se debata o minulosti nepovede, protože si oba dva pánové nemají moc co vyčítat. Přesto Babiš toto téma proti Pavlovi zvedl. Možná vychází z toho, že zatímco Babišovi příznivci v tomto žádný problém nevidí, může to odradit lidi, kteří by jinak Petru Pavlovi hodili svůj hlas,“ tvrdí Jelínek.

Čeká nás ostrá kampaň a tvrdé střety

Experti se každopádně shodují, že kampaň před druhým kolem bude mít jinou dynamiku než dosud. „Čekají nás drsné, krvavé dva týdny, ostrá kampaň, která tady ještě nebyla,“ míní Jelínek. O drsnou a živou kampaň se podle něj zaslouží Andrej Babiš. Připomíná, že šéf ANO se do útoku pustil bezprostředně po sečtení výsledků.

„Kampaň určitě nebude v rukavičkách. Hraje se o první místo, druhé místo je nula. Očekávání na obou stranách jsou velká a stejně tak nervozita,“ soudí Novotný. „Kampaň bude hodně osobní a drsná. Babiš už na tiskové konferenci prezentoval generála Pavla jako komunistického rozvědčíka cvičeného KGB. Druhé kolo začíná už dnešním (sobotním, pozn. red.) odpolednem,“ souhlasí Mlejnek.

Pokud chtějí kandidáti uspět, musejí podle politologů kombinovat jak útočné, tak vlídné prvky kampaně. Stěžejní téma, kolem kterého se budou další dva týdny točit, však nyní experti nevidí.

Pro připomenutí: Miloši Zemanovi ve volbách výrazně pomohlo, že na své protivníky „vytáhl“ citlivá témata české minulosti. V roce 2013 Karla Schwarzenberga kompromitoval s jeho výroky o odsunu Němců a Benešových dekretech, o pět let později proti Jiřímu Drahošovi používal téma imigrantů. Politologové tvrdí, že emocionální témata by mohla rozhodovat volby i letos.

„Boj se může potom ubírat o to, kdo je větší vlastenec, kdo lépe hájí národní zájmy,“ tvrdí Jelínek. Pavlova silná stránka může být češství, to, že se lépe vyzná v české kultuře. „Tento souboj se podle mě snaží Andrej Babiš rozehrát a bude záležet, jestli Petr Pavel zvedne tu hozenou rukavici,“ dodává politolog.

Andrej Babiš nyní podle expertů zkouší, o jakou voličskou skupinu se ve druhém kole vyplatí usilovat. Z toho, že nazývá Pavla protivládním kandidátem, je již nyní jasné, že cílí na nespokojené obyvatele. „Teď je podle mě ve fázi, kdy vypouští balonky a zkouší, která témata budou rezonovat,“ míní Novotný.

Jelínek dodává, že se šéf ANO bude nyní rozhodovat, kde najde početnější rezervoár hlasů. Nabízí se jak SPD a krajní pravice, tak středolevicoví voliči, kteří zbyli po Danuši Nerudové a Josefu Středulovi. „To, co ukázal na tiskové konferenci, naznačovalo, že by ho asi lákalo oslovování elektorátu SPD,“ myslí si.

Politolog Jan Kubáček zase soudí, že jako vděčné téma by se mohly ukázat ekonomické otázky. „Myslím si, že primárně to bude ‚peněženkové‘ téma, otázka životní úrovně, otázka nějakých dalších kroků vlády. Je zde vidět silná vůle ze strany Babiše prezentovat Pavla jako součást koaličních stran,“ myslí si.

K výbornému výsledku Pavlovi podle expertů pomohlo, že se snaží tvářit nad věcí. Sám si musí uvědomovat, že mu to pro druhé kolo stačit nemusí. A je na něm, jak moc přidá na agresivitě, to je zatím otázka, protože si nesmí rozhodit obrázek stoicky klidného vojáka, který i s prstem na spoušti zachovává chladnou hlavu.

Kdyby se začal chovat nečestně, mohlo by mu to ublížit, zatímco u Andreje Babiše to nikoho zvlášť nepřekvapí, a ani mu to nebude nikdo vyčítat. Babišovi pomáhá také to, že v politice je aktivní deset let. A s debatami, které mají největší potenciál masově zasáhnout voliče, má tak větší zkušenost.

Ačkoliv se tak podle expertů nyní jeví jako favorit Pavel, nelze dělat předčasné závěry. Jak však současně upozorňují, nelze ani očekávat, že se zopakuje situace, která se odehrála před pěti lety. Drahoš byl totiž podle nich slabším kandidátem než Pavel. „Ten dovede reagovat a komunikovat s voliči. Sice se mu někdy vyčítá, že je málomluvný, dokáže ale pohotově, vtipně a ostře reagovat. To Drahoš neuměl,“ myslí si Mlejnek.

Mnoho lidí bude přesto volit negativně – tedy ne toho, kdo se jim více líbí, ale toho, kdo jim méně vadí. „Druhé kolo nebude tolik o emoční preferenci na základě sympatií, ale o tom, kdo je menší zlo,“ říká Kubáček.