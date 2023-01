Tři favority prezidentská volba nikdy neměla, říká šéf agentury Median. Podle čeho se rozhodnou váhající voliči?

Lidovky.cz: Třetina lidí stále váhá, koho bude v prezidentském klání volit? Čím si to vysvětlujete?

Česká společnost je z hlediska prezidentských voleb rozdělena na čtyři základní skupiny. Jedna skupina jsou ti, kteří k volbám nechtějí jít, těch je do pětadvaceti procent. Další skupina jsou ti, co preferují kandidáty, kteří ale nemají moc šancí být zvoleni. Třetí blok tvoří dlouhodobí příznivci hnutí ANO a Andreje Babiše. A poslední, silná skupina, jsou lidé, kteří Babiše nepodporují. Právě oni jsou v ohni rozpolcení, jestli mají podpořit Petra Pavla, nebo Danuši Nerudovou.