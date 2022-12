Jak číst prezidentské volby. Expert popisuje, na co se soustředit a jakých detailů si všímat

Lidovky.cz: Podle předvolebních průzkumů budou prezidentské volbě dominovat tři jména: Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuše Nerudová. Jak moc se voliči řídí průzkumy?

Průzkumy zobrazují jen jednu část současného stavu veřejného mínění. To, co v nich není vidět, je míra rozhodnutosti těch, kteří se chystají volit. Když se podíváme v průzkumech o krok dál, zjistíme, že voličů bez pevné preference je velká část. Dle zkušeností z minulých voleb můžeme říci, že k prvnímu kolu přijde přibližně pět milionů voličů. A z nich má relativně pevnou preferenci v tuto chvíli tři až 3,4 milionu voličů. To znamená, že zhruba milion a tři čtvrtě hlasů ještě létá kdesi ve vzduchu. Varuji proto před tím, aby byly průzkumy prezentovány jako předpověď volebních výsledků. A také před tím, aby na jejich základě byli kandidáti rozdělováni do kategorie „má šanci, nemá šanci“. Díky volebním modelům a tomu, jak je média prezentují, se pozornost nyní soustředí na trojici Babiš, Pavel, Nerudová. I když si osobně myslím, že jsou to skutečně hlavní kandidáti na postup do druhého kola, mám pocit, že veřejnost to vnímá jako víceméně hotovou věc.

Lidovky.cz: Jinými slovy, někteří kandidáti jsou prezentací předvolebních čísel biti?