Naštvání mezi příznivci SPD. Houfně viní Okamuru, že může za Babišovu prohru

Z vyjádření SPD v minulém týdnu mohlo plynout, že voliči hnutí se nemuseli druhého kola zúčastnit, případně mohli odevzdat bílý lístek. Zakázáno neměli volit Babiše, ale to SPD nijak nedoporučila. Okamura tehdy také řekl, že si ještě rozmyslí, co udělá on sám.

K volbě se vyjádřil i neúspěšný kandidát na prezidenta Jaroslav Bašta. Ten v minulém týdnu již avizoval, že ve druhém kole vhodí do volební urny prázdný lístek. Okamura na to reagoval slovy, že jeho rozhodnutí chápe, protože Baštu k tomu jako bývalého politického vězně a chartistu vede komunistická minulost obou kandidátů.

„Jako opozice jste selhali“

Jenže vítězství Petra Pavla rozpoutala žhavou diskuzi pod Okamurovými příspěvky. „Jako opozice jste selhali, pro mě velké a asi i pro mnoho jiných, velké zklamání. Vaše ega byla silnější než držet aspoň chvilku při sobě. Je to špatné,“ reagoval například Ladislav K.

K němu se přidala další příznivkyně SPD. „Myslím, a určitě nejsem sama, že obrovský podíl na marasmu, který nás díky výsledkům voleb čeká, jde za vámi a vašimi posledními rozhodnutími. Byla jsem vaším fanouškem a voličem, ale na rovinu píšu, že jste mne hluboce zklamal a jakékoliv vaše další interpelace proti současné vládě od teď považuji za ztrátu času, jsou zbytečné,“ zdůraznila naštvaná fanynka SPD.

Ke svému komentáři ještě doplnila, že Okamura se chtěl jen zviditelnit, ale to se mu nepovedlo.

Reakce pod příspěvkem šéfa SPD. | foto: iDNES.cz

Nelichotivý příspěvek přidala i Jana B., která jasně napsala, že již šéfovi SPD nevěří, a to mu přitom fandila. „Zklamal jste hodně lidí, nepodpořil jste pana Babiše. Jen mluvíte a nic z toho,“ vyčetla mu Jana B. Podobných komentářů jsou pod příspěvky desítky.

Zklamaná je i Drahoslava D. „Babiš by nevyhrál, i kdyby jste ho podpořil, ale aspoň bych věděla, že vám jde o to, aby nevyhrál generál. Tak to vypadalo, že jste se přiklonil na jeho stranu. Už vám nevěřím, mluvíte a opakujte to samé dokola,“ doplnila ke svému zklamání.

„Podpořil jste válku, euro a fašismus“

Výčitky vůči Okamurovi pak vyjádřila například i Kateřina T. Ta šéfovi SPD doporučila, ať už nic nepíše, jelikož je to zbytečné.

„Podpořil jste válku, euro a fašismus. Všechen hnus, co se doteď děje, chce se mi z vás zvracet. Jsem zvědavá, kdy bude viset na hradě ten žluto modrý hadr, asi dost brzo,“ nebrala si servítky paní Kateřina.

Reakce pod příspěvkem šéfa SPD. | foto: iDNES.cz

Nepodporu Babiše vyčetl šéfovi SPD například i Tomáš D. „Měl jsem vás rád, ale přijde mi, že si držíte koryta! Kampaň jen o věcech, které jsou absolutně nesplnitelné,“ reagoval.

Okamura: Babiš byl pro voliče SPD méně nepřijatelný

Sám Okamura výsledek voleb pro ČTK komentoval slovy, že voliči hnutí nehlasovali v prezidentské volbě pro Babiše jako předsedu ANO, ale jako pro toho z kandidátů na hlavu státu, který byl pro ně méně nepřijatelný. Podle Okamury nehrozí, že by expremiérovo hnutí přebíralo SPD hlasy.

V pozdější sobotní diskusi televize CNN Prima News Okamura doplnil, že Babiš našel podporu u řady voličů sociální demokracie, podpořili ho komunisté a Trikolora.

Naopak řada sympatizantů SPD hlasovala podle Okamury pro Pavla. „Je třeba respektovat výsledek voleb, doufám, že Petr Pavel bude prezidentem všech občanů, jsme připraveni spolupracovat,“ uvedl Okamura.