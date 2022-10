Prezidentské volby by nyní vyhrál Petr Pavel, Babiš oproti červenci ztrácí

Pokud by se nyní konalo první kolo prezidentských voleb, vyhrál by ho generál Petr Pavel. Získal by 27,9 procenta hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro podcast Insider. Do druhého kola by společně s ním postoupil i předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který by dosáhl na 23,3 procenta hlasů. Jde již o druhý volební model, který přisuzuje vítězství právě Pavlovi.