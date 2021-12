Předčasně pro třetí dávku? Frustrovaní lidé to zkoušejí v očkovacích centrech naslepo bez registrace

„Tak jsem to taky zkusil, zašel do Kotvy a byl zdvořile, s omluvou a odkazem na zákaz z ministerstva zdravotnictví odmítnut,“ posteskl si Pavel Hák. Není jediný frustrovaný, kdo si chtěl posilující dávku pořídit v předstihu před svátky, ale komu ještě nebylo 45 let, ten si musí počkat, až se rezervace otevřou i pro něj, od pondělí se otevírá okénko lidem nad 30 let. Spokojení nejsou ani jedinci starší, nelíbí se jim délka lhůty mezi registrací a termínem.