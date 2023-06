Prima má nového ředitele zpravodajství. Martin Švehlák přichází z Bulharska

Martin Švehlák Působí v médiích více než 30 let a postupně získal zkušenosti s vedením všech mediatypů.

Svou kariéru začal ve společenském týdeníku Reflex, pokračoval v publicistice a zpravodajství TV Nova. Byl ve vedoucích pozicích deníku Blesk, šéfredaktorem deníku Šíp, pět let pracoval jako generální ředitel zpravodajské agentury Mediafax.

Od roku 2012 byl vedoucím zpravodajské redakce televize Nova, o rok později se zde vypracoval na ředitele zpravodajství, publicistiky a sportu – tuto funkci vykonával až do roku 2018. Poté se stal mediálním konzultantem skupiny PPF a v CEE regionech analyzoval mediální trhy i pro ně navrhoval obsahové strategie.

Koncem roku 2019 nastoupil do čela mediální společnosti bTV Media Group, která má ve svém portfoliu televizní i rozhlasové kanály i online divizi a patří mezi mediální lídry na bulharském trhu.