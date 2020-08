Primátor Macura: Z politiky si odnesu deziluzi. Profesionalita řízení státu je horší, než jsem si dříve myslel

Praha Po šesti letech ve vedení Ostravy se primátor Tomáš Macura (ANO) rozhodl, že příště už do toho nepůjde. A z politiky raději odejde úplně. Osm let ve vedení krajského města dle něj bohatě stačí. „Cítím, že dělám kompromisy, na které bych dříve nepřistoupil,“ říká v rozhovoru pro LN.

Lidovky.cz: Oznámil jste konec na postu primátora a odchod z komunální politiky. Je to odchod z politických kruhů obecně?

Dnes to myslím jako kompletní odchod. Nikdy jsem profesionální politik být nechtěl. Když jsem se k mému překvapení stal primátorem, bral jsem to jako dočasnou misi pro město, kde chci žít i zemřít. Politický život můj vysněný džob určitě není. Původně jsem dokonce zamýšlel vydržet jen jedno období. Člověk ale prozře, za ty první čtyři roky si akorát začnete něco chystat a reálně potřebujete ještě druhé období na dokončení. I kvůli tlaku okolí jsem do toho tedy šel znovu.