O 5000 korun mohou lidé bez dětských přídavků žádat v půlce srpna, řekl Jurečka

Jurečka současně oznámil, že od 1. srpna bude možné přes elektronický formulář spravovat rodičovský příspěvek, od 1. září na portálu bude možné vyřídit žádost o přídavek na dítě. Jurečka zdůraznil, že přídavek na dítě neznamená rodičovský příspěvek.

Pětitisícový příspěvek patří k opatřením, kterými chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Nárok na dávku by mohlo mít podle Jurečky 1,6 milionu dětí, to je zhruba 1,1 milionu domácností, a výdaje by mohly činit asi 7,8 miliardy korun.

Úřady práce podle údajů ministerstva v červnu vyplatily 302 600 přídavků na děti. Jejich příjemci by tak měli v srpnu 5 000 korun na potomka dostat automaticky. Ostatní budou mít na podání žádosti rok. Peníze by jim pak měly dorazit do konce dalšího měsíce po rozhodnutí o přiznání částky.

S rozesíláním peněz už ministerstvo začalo. „Již dnes prvním rodičům zasíláme 5000 Kč - mimořádný příspěvek na dítě,“ uvedl Jurečka dnes odpoledne na twitteru.

Marian Jurečka @MJureka Již dnes prvním rodičům zasíláme 5000 Kč - mimořádný příspěvek na dítě.



Rodičům, kteří jsou příjemci přídavku na dítě, zasíláme tuto podporu automaticky a od 15.8. spustíme administraci pro žádosti dalších rodičů. oblíbit odpovědět

Podle zákona je příspěvek na dítě, kterému 1. srpna nebude ještě 18 let. Stát dávku vyplatí i na děti, které se od srpna do konce roku teprve narodí. Nárok na 5 000 korun od státu má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ho mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích.

Do milionového příjmu se započítává nejen výdělek ze zaměstnání a podnikání. Zahrnují se i nájmy a ostatní příjmy, které se v Česku daní. Mezi ně patří třeba příjem z autorských práv, výživného, příjmů z prodeje nemovitostí, cenných papírů i jiných věcí či z převodu firmy.

Týkat by se to mělo také výsluh, náhrad mzdy či platu, pojistného plnění, odměn, odchodného, důchodů, nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, dávek či rodičovské. Zohledňovat se nebudou případné výhry. V potaz se mají brát částky, které byly loni vyplacené či zaúčtované. Živnostníkům s paušálem se má započítat jako příjem nejméně polovina celostátní průměrné mzdy.

Žádat bude možné přes aplikaci na portálu online nebo osobně v takzvaných Czech Pointech, a to od poloviny srpna. Ministerstvo jedná i o spolupráci s Českou poštou. Kromě jmen, rodných čísel a bydliště dětí a rodičů se má dokládat čestné prohlášení o příjmech. Pravdivost a správnost mají ověřit úřady práce a finanční úřady. Neoprávněně získanou dávku budou lidé muset vrátit. Vymáhání by měl mít na starosti celní úřad.

Někteří experti na sociální problematiku příspěvek kritizují. Poukazují na to, že jednorázová podpora rodinám v potížích příliš nepomůže. Doporučovali navýšení dětských přídavků a příspěvků na bydlení. Někteří kritici mluví také o uplácení voličů před podzimními volbami.