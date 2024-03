Statisíce Čechů dostanou víc peněz na péči o blízké, někteří přes 7 000 měsíčně. I tak to nemusí stačit

Nedostatek peněz a chybějící pomoc. To jsou hlavní problémy, s nimiž se setkávají lidé, kteří v domácím prostředí pečují o své blízké. Úpravy, které by alespoň částečně mohly ulevit statisícům pečujících, nyní chystá ministerstvo práce a sociálních věcí společně s resortem zdravotnictví. Pro ty nejtěžší případy ale stále nemusí být pomoc dostatečná.

Pět let Lucie Ovsenáková z Libiše u středočeských Neratovic pečuje o svého manžela Martina, který trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Kvůli postupující svalové atrofii je upoután na lůžko s plicní ventilací. Žena mu podává jídlo hadičkou přímo do žaludku, polohuje ho, stará se o hygienu a další potřebné věci. Nikdy ho nemůže nechat o samotě. „Nemůže si odkašlat, takže mu musím odsávat hleny. Kdybych to neudělala hned, mohl by se zadusit,“ popisuje pro Lidovky.cz. Jenže pomoc chybí.