Za byt pro uprchlíky by mohl stát dávat solidárním domácnostem až 15 tisíc

Od pondělí 11. dubna vyplácí Úřad práce ČR dle legislativy z dílny ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) příspěvek solidárním domácnostem, které ubytovávají uprchlíky z války na Ukrajině. Již před schválením zaznívala od odborníků kritika mířící mimo jiné na to, že je nesmyslné vyplácet stejnou částku těm poskytovatelům, kteří Ukrajincům dají k dispozici celý byt a těm, kteří propůjčí pouze jednu místnost.

To by se nyní mohlo napravit. Návrh ministra práce Mariana Jurečky počítá s tím, že v případě „sdíleného“ bydlení – tedy ve chvíli, kdy je zapůjčen pokoj či několik místností, ale majitel či někdo jiný zde zkrátka stále bydlí – bude příspěvek na jednoho člověka činit 3 000 korun a maximálně budou zohledněni 3 uprchlíci, tedy 9 000 korun. To je snížení o jednoho člověka a tedy i potencionální vyslyšení další předchozí kritiky, která mířila na to, že by mohla vzniknout tendence do malých prostor napěchovat co nejvíce lidí.

V případě „samostatného“ bydlení by pak nově výše dávky mohla být stanovena podle počtu ubytovaných takto: 5 000 korun za jednoho uprchlíka, 9 000 korun za dva, 12 000 korun za tři, 14 000 korun za čtyři a 15 000 korun za pět a více lidí. Jak již bylo uvedeno, nařízení vlády dosud nebylo schváleno a je tedy nutné brát na vědomí, že výše příspěvku se ještě může změnit.

K samotnému rozdělení kategorií nemusí totiž nakonec reálně vůbec dojít, neboť ministerstvo financí navrhuje, aby byla výše příspěvku na uprchlíka zachována v dosavadní podobě, jelikož změna by si logicky žádala více finančních prostředků. „O možném navýšení rozpočtu MPSV jednáme s Ministerstvem financí ČR,“ uvedl vedoucí oddělení komunikace MPSV Jakub Augusta.

Návrh, který snižuje podporu pro ty, co ubytovávají uprchlíky ve svém bytě a naopak zvyšuje ji pro ty, kdo poskytují celý byt, jde podle experta na sociální politiku Daniela Hůleho správným směrem. „Odpovídá to reálné náročnosti. Samostatný pokoj na běžném trhu neumístíte, zatímco byt ano. Jde o to, aby se výše příspěvku blížila tržní ceně,“ uvedl.

„Zachovat stávající znění je projevem hlouposti, protože nezapočítávají to, že pokud zde nevznikne dostatečná kapacita solidárních domácností, tak stát bude platit za uprchlíky ubytování v rámci komerčního ubytování,“ doplnil Hůle. Aktuálně stát poskytuje částku 250 korun za den na uprchlíka což je zhruba 7 500 korun za tohoto člověka za měsíc, tedy u pětičlenné rodiny se náklady pohybují okolo 37 500 za měsíc, což ve variantě v domácnosti vychází na 15 000. „Když se podíváme na to, jak vláda v jiných oblastech utrácí, tak jakože šetřit na tomto místě je naprosto zcestné,“ doplnil Hůle.

Úřad práce zatím vyplatil na solidárním příspěvku přibližně 469 milionů korun. Žádostí přijal Úřad práce ČR do 24. června 62 735 a to z více jak 24 tisíc domácností. Měsíčně tak připadá na příspěvku na jednu solidární domácnost necelých 5 000 korun, což znamená, že průměrně solidární domácnosti ubytovávají jednoho až dva uprchlíky.

I po 30. červnu, kdy skončí nouzový stav, budou kraje nadále skrze Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU) zajišťovat ubytování rodinám, které nebydlí u solidárních domácností, ani si nezajistily ubytování vlastní cestou. Například v Jihomoravském kraji nyní mají nasmlouváno ubytování v 382 zařízeních, kde je k dispozici 7 859 lůžek, z nichž je obsazeno 6 569 lůžek. „Proces ubytovávání ukrajinských uprchlíků poběží po skončení nouzového stavu stejně,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.

V Plzeňském kraji mají k pátku 24. června ubytováno pod smlouvou téměř 6000 uprchlíku v 294 objektech, které poskytuje 157 ubytovatelů. „Zájem o poskytování ubytování evidujeme i nadále, stále s hlásí i noví ubytovatelé. K dnešnímu dni má kraj k dispozici asi 200 volných míst,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová

„V současné době je Krajem Vysočina zesmluvněno přes 200 zařízení. Další budou zesmluvněny v případě, že bude jejich kapacita třeba,“ Jitka Svatošová z tiskového oddělení zdejšího krajského úřadu.

Schváleno a podepsáno

Některé změny týkající se solidárního příspěvku pro domácnosti ubytovávající uprchlíky z Ruskem napadené Ukrajiny již prošly Parlamentem České republiky a ve středu 22. června je podepsal prezident Miloš Zeman. Jde především o to, že nově se za bezplatné poskytnutí ubytování považuje i v případě, kdy ubytovaný člověk uhradil náklady za energie v rozsahu, ve kterém se využívají.

„Záměrem bylo podpořit motivaci uprchlíků, aby se více podíleli na úhradě nákladů spojených s bydlením. Zároveň se poskytovatelům ubytování otevírá možnost, aby tuto aktuálně zásadní část výdajů za bydlení mohli při poskytování bydlení směrem k uprchlíkům zohlednit,“ vysvětlil již schválený krok Jakub Augusta.

V přijaté novele je taktéž další změna: pokud je poskytnut celý byt, příspěvek pro solidární domácnost může být vyplacen pouze tehdy, že v kalendářním měsíci bezprostředně předcházejícím kalendářnímu měsíci, od kterého je nárok na příspěvek uplatňován, byl tento byt neobývaný. Výjimkou pak je, že za neobývaný byt je pro účely tohoto zákona považován i byt, který sloužil pouze pro krátkodobé ubytování nebo v něm již byli ubytováni cizinci s dočasnou ochranou. Žadatel o příspěvek toto stvrdí čestným prohlášením.