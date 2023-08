Příští rok bude patřit Kafkovi. Chceme, aby do Židovského muzea mířili častěji i Češi, říká ředitelka

Pomocnou ruku Niklové podá příští rok slavný literát Franz Kafka, od jehož smrti uplyne 3. června sto let. Připomínat ho bude řada akcí nejen v Praze.

Pavla Niklová ■ Absolventka češtiny a angličtiny na Filozofické fakultě UK v Praze. ■ V čele Židovského muzea nahradila Leo Pavláta, který instituci vedl od roku 1994. ■ V minulosti působila jako zástupkyně ředitele Sorosova centra pro současné umění, manažerka Divadla Archa, vedoucí PR oddělení v Židovském muzeu a vedla České centrum v New Yorku. Působila také jako výkonná ředitelka Václav Havel Library Foundation. ■ Je ve správní radě Společnosti pro dějiny československých Židů v New Yorku.

Lidovky.cz: Jak došlo k tomu, že jste se v červenci stala ředitelkou Židovského muzea v Praze? Co bylo impulzem pro opuštění New Yorku, kde jste léta žila?

Musím přiznat, že jsem aktivně nehledala práci v České republice. Žila jsem v New Yorku třináct let a mám to tam moc ráda. V Židovském muzeu v Praze jsem ale kdysi pracovala, vedla jsem oddělení rozvoje a PR. Náhodou jsem se dozvěděla o tom, že muzeum vypsalo výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku. Pořád se mi to vracelo v hlavě, a nakonec jsem se přihlásila. K mému překvapení jsem byla vybraná a cítím to jako obrovskou zodpovědnost. Byla to nabídka, která asi přichází jednou za život, která se nedá odmítnout. Takže jsem se zabalila a opustila Ameriku.

Lidovky.cz: Jaké novinky Židovské muzeum pod vaší taktovkou čekají? Co nového chcete vybudovat?

Chtěli bychom především zlepšit naši komunikaci a programy pro pražskou a českou veřejnost. Jsme samozřejmě strašně rádi, že se vrátili zahraniční návštěvníci a chodí do našich expozic, nicméně chceme se stát důležitějším partnerem v rámci kulturního života v Praze, samozřejmě s přesahem do celé České republiky a vlastně i celého středoevropského regionu. To je jedna z klíčových věcí, kterou s kolegy intenzivně probíráme.

Lidovky.cz: Jak toho chcete konkrétně dosáhnout?