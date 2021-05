Prodej bytu Arenbergerovi prověřuje policie. Podle Hřiba by to měla řešit Praha 1, až pak magistrát

Praha Prodej bytu v Bolzanově ulici v Praze 1 již bývalému ministru zdravotnictví Petru Arenbergerovi (za ANO) by měl primárně řešit kontrolní výbor radnice Prahy 1, teprve potom by se jím měl zabývat kontrolní výbor magistrátu. Na jednání pražských zastupitelů to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Zařadit kauzu na program jednání navrhoval poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě). Praha 1 v roce 2018 prodala Arenbergerovi byt o rozloze téměř 250 metrů čtverečních, při prodeji bylo ale údajně porušeno několik podmínek privatizace. Okolnostmi prodeje bytu se zabývají také policisté. Serveru Seznam Zprávy to potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk.



Hřib řekl, že souhlasí s tím, aby se magistrátní a jeho výbory prodejem bytu zabývaly, ale jeho práce by měla navazovat na zjištění kontrolního výboru Prahy 1. „Není problém podpořit to, aby se tomu kontrolní výbor (magistrátu) věnoval. Ale bych byl rád, abychom navázali na práci Prahy 1 a nedělali to dvakrát... Vyčkáme, až kontrolní výbor Prahy 1 posbírá materiály, tak, abychom my k nim měli zjednodušený přístup. Ideálně, když to celé zveřejní,“ řekl Hřib.

Předsedkyně kontrolního výboru magistrátu Alexandra Udženija (ODS) na jednání řekla, že se případem výbor zabývat bude. „Já s tím nemám problém v případě, že nám přijde podnět, tak stejně jako všechny ostatní, je řešíme. Zatím oficiálně takový podnět nemáme. Jakmile přijde, tak se tím kontrolní výbor bude zabývat,“ řekla. Při prověření ale bude prý třeba spolupráce kontrolních výborů radnice a magistrátu. „Já se spojím s Prahou 1, abychom věděli, kdy se s tím budou zabývat,“ dodala Udženija.



Zastupitelé materiál nakonec zařadili do programu. Krátce po zahájení diskuse jeho projednávání ale na návrh opozičního zastupitele Ivana Pilného (ANO) přerušili do příštího zasedání zastupitelstva. Jako důvod uvedl nedostatek informací. Do diskuse se na jejím začátku totiž zapojili bývalý starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) i ten současný Petr Hejma (STAN). Hejma řekl, že materiál předložený zastupitelům neobsahuje důležité informace a zároveň řekl, že smlouvu tehdy podepsal jako starosta Čižinský. Ten zase řekl, že mu při hlasování nebyly dány všechny informace.

Smlouvu na prodej bytu Arenbergerovi prověřuje policie. „Mohu potvrdit, že se věcí zabýváme a šetříme ji. To znamená, že kriminalisté zjišťují veškeré informace, aby mohli rozhodnout, jestli se jedná o trestný čin, či nikoliv,“ řekl mluvčí policie Daněk serveru Seznam Zprávy.

Prodej bytu chtěla v polovině května řešit opozice na jednání zastupitelů Prahy 1. Bývalý starosta Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) tehdy řekl, že součástí smlouvy bylo, že v něm bude Arenberger bydlet, ale podle médií tam však má jen ordinaci a žije v Kobylisích. Televize Seznam uvedla, že v době prodeje bytu bylo také podmínkou, aby nový majitel nevlastnil žádné další nemovitosti v Praze nebo Středočeském kraji. Také tato podmínka byla prý porušena.

Radní Prahy 1 Jan Votoček (TOP 09) také Seznam Zprávám řekl, že ve smlouvě byla bez souhlasu zastupitelů vypuštěna pasáž, což může podle Votočka městské části způsobit škodu. Podle Votočka by třeba nyní radnice musela Arenbergerovi zaplatit za zhodnocení bytu, kdyby dodatečně oznámil, že byt před koupí opravil. Bývalý starosta Čižinský potvrdil, že na jeho pokyn úředník radnice smlouvu upravil, a udělal při tom chybu. Čižinský ale řekl serveru, že je to jen bezvýznamná chyba.

Arenberger skončil ve funkci ministra zdravotnictví v tomto týdnu po 48 dnech. Nahradil jej poslanec ANO Adam Vojtěch, který z funkce ministra zdravotnictví odstoupil loni v září. Arenberger čelil v posledních týdnech kritice kvůli tomu, jak informoval o svém majetku.