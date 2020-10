Ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Stát zřejmě prodlouží dobu vyplácení, dávka bude činit 70 procent

Praha Ošetřovné bude stát vyplácet zřejmě po celou dobu uzavření škol kvůli epidemii nového koronaviru nebo nařízené karantény dítěte. Dávka má činit 70 procent denního vyměřovacího základu, schválila ve středu Sněmovna. Předlohu ještě musí posoudit horní komora a podepsat prezident.

Vláda původně navrhovala ponechat šedesátiprocentní ošetřovné. Většina poslanců včetně koaličních ANO a ČSSD se přiklonila k jeho navýšení o deset procentních bodů podle úpravy opozičních lidovců. Nejnižší částka by měla činit podle schváleného pozměňovacího návrhu vládních stran 400 korun denně, při částečném úvazku by se ale krátila.



Dávka se nyní vyplácí po devět dnů na děti do deseti let. Samoživitelé a samoživitelky je mohou pobírat až 16 dnů. Poslanecké návrhy, které zvyšovaly věk dětí, Sněmovna zamítla.

Nárok na ošetřovné budou mít podle vládní předlohy i lidé s nemocenským pojištěním pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti. SPD neprosadila rozšíření na všechny takzvané dohodáře.

Ošetřovné se podle vládního návrhu nebude vyplácet po dobu prázdnin a ředitelského volna. Věkové omezení se nebude vztahovat na rodiče postižených dětí. Ošetřovné mají dostávat i lidé, kteří se musí postarat kvůli uzavření stacionářů či karanténě o seniory a postižené blízké.

Na rozdíl od jara rodiče nebudou muset k žádosti přikládat potvrzení školy o jejím uzavření, které také dokládá, že dítě tuto školu navštěvuje. Místo potvrzení bude podle předlohy stačit čestné prohlášení, správa sociálního zabezpečení bude mít právo kontroly.

Nová úprava ošetřovného by měla platit do konce nynějšího školního roku. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura v debatě upozorňoval na to, že pokud dítě běžně onemocní, bude rodič pobírat standardní ošetřovné 60 procent.