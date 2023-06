Kdo je nový ministr zemědělství. Muž, kterého potkala tragédie, se nyní vrací

Marek Výborný tak ve středu dostal předčasný dárek k sedmačtyřicátým narozeninám, které má v červenci. Kromě politiky a kariéry ve školství byl ve svém životě také jednatelem pěveckého sboru Vlastislav Heřmanův Městec a zároveň jeho aktivním basistou.

Velkou roli v jeho životě hraje víra. Je členem farního společenství Římskokatolické farnosti Heřmanův Městec a také České křesťanské akademie, kde se věnoval vzdělávání a popularizaci vědy.

Marek Výborný Narozen 10. 7. 1976 v Heřmanově Městci

Český politik, bývalý předseda KDU-ČSL.

Vystudoval historii a teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, poté několik let působil jako učitel a následně také jako ředitel gymnázia.

Jako politik začínal v komunální politice - od roku 2006 působí v zastupitelstvu města Heřmanův Městec, velmi krátce byl i členem zastupitelstva Pardubického kraje (2012).

Do celostátní politiky vstoupil v roce 2017, kdy byl za KDU-ČSL zvolen do Poslanecké sněmovny a následně se v roce 2019 stal předsedou této strany.

V tomtéž roce jej však zastihla rodinná tragédie, kdy náhle zemřela jeho manželka, a tak se rozhodl z rodinných důvodů na počátku roku 2020 z funkce předsedy KDU-ČSL odstoupit.

Během svého mandátu byl členem Ústavně právního výboru a Mandátového a imunitního výboru.

Stal se mimo jiné předsedou Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení a také místopředsedou Podvýboru pro regionální školství a těmto agendám se v rámci své politické kariéry dlouhodobě věnuje.

Víra koluje u Výborných v rodině, stejně tak jako členství u lidovců. Jeho otec Miloslav Výborný patřil v 90. letech k výrazným tvářím KDU-ČSL, byl ministrem obrany a později ústavním soudcem.

Výborný začínal v komunální politice. V roce 2006 byl za KDU-ČSL a nezávislé zvolen zastupitelem města Heřmanův Městec a o čtyři roky později, ve volbách v roce 2010, zastupitelský mandát obhájil.

V letech 2006 až 2014 zároveň zastával pozici radního města. Mandát zastupitele města se mu podařilo získat i ve volbách v roce 2014, nicméně už poté dále nezastával pozici radního.

Také v komunálních volbách v roce 2018 obhájil mandát zastupitele města. V komunálních volbách v roce 2022 kandidoval ve svém rodném městě z 6. místa kandidátky KDU-ČSL. Vlivem preferenčních hlasů však skončil první, a obhájil tak mandát zastupitele města.

Porazil Jurečku

Do „velké“ politiky se dostal až s parlamentními volbami v roce 2017, kdy se stal lídrem pardubické lidovecké kandidátky. Předloni se o něm dokonce spekulovalo jako o možném ministru školství, což je na rozdíl od zemědělství jeho obor.

V listopadu 2018 oznámil, že na sjezdu KDU-ČSL v březnu 2019 bude kandidovat na předsedu KDU-ČSL. A v března 2019 byl do této funkce zvolen, když ve druhém kole volby porazil Mariana Jurečku poměrem hlasů 256 : 124.

Zůstal sám na tři děti

V tom samém roce ho ale postihla rodinná tragédie, když mu náhle zemřela manželka, se kterou vychovával dvě dcery a syna. Brzy poté se rozhodl, že z vedení strany odejde.

„Táta je více než předseda,“ vysvětloval své rozhodnutí. V Poslanecké sněmovně zůstal, lidovci si místo něj zvolili do čela Mariana Jurečku, který je vede doteď.

Do politiky se ale vrátil, alespoň podle výsledků, silnější. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 kandidoval z pozice člena na třetím místě kandidátky koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) opět v Pardubickém kraji. Více než 13 tisíc preferenčních hlasů ho vyneslo do čela kandidátky, a byl tak znovu zvolen poslancem.

Následně se stal novým předsedou Poslaneckého klubu KDU-ČSL, ve funkci vystřídal Jana Bartoška. Po rezignaci ministra zemědělství na středeční tiskové konferenci uvedl, že se má stát jeho nástupcem.

Zemědělství se však nikdy profesně nevěnoval. Po školství je jeho druhým tématem oddlužení a insolvence. Je například spoluautorem zákona, který umožnil takzvané Milostivé léto.

Ve volném čase podle svého blogu rád vyjede s kamarády do bike terénů Železných hor či běžecky pokoří nádherné prostředí okolí Heřmanova Městce. Jeho tým se jmenuje „Rudý leknín“. Rudý podle barvy triček při prvním výjezdu před mnoha lety a leknín podle znaku Heřmanova Městce.