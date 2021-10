Propadly hlasy voličů s horší životní úrovní, míní Lebeda. Podle něj je to obří příležitost pro ČSSD

Lidovky.cz: Před týdnem jsme volili podle nového volebního systému, který upravil způsob, jakým se rozdělují mandáty poslanců. Má to nějakou souvislost s tím, že propadl rekordní počet odevzdaných hlasů?

S nastavením systému to nesouvisí, důvodem propadlých hlasů je už ze své definice pětiprocentní uzavírací klauzule, nutná pro vstup do sněmovny, tu ale máme už od roku 1990.