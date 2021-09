Prosíme, nerušit. Ve vesnici na Českolipsku žije více netopýrů než lidí, jejich život sledují videokamery

Babí léto je nejspíš nenávratně pryč, venku se citelně ochladilo, je znát, že se příroda chystá na zimní spánek. Přesto to na půdě obecního úřadu v Kvítkově stále žije. Není to žádná velká párty, ostatně když sem Lidovky.cz zavítaly, ukazovaly hodiny deset dopoledne. V noci se ale přeci jen ještě létá. Teď tu v hroznu vyspává na padesát netopýrů velkých. Ohrožený druh se tu vyskytuje zhruba od května do září. A když je velké teplo, netopýří samice se roztáhnou po celé střeše někdejší školy.