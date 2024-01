Pavel není expert na domácí politiku. Vyzdvihl odvážná témata, reagují politologové

Projev Petra Pavla byl na rozdíl od jeho předchůdce, bývalého prezidenta Miloše Zemana klidný, neurážlivý a neegoistický. Redakci iDNES.cz to řekl politolog Lukáš Jelínek. „Byl to klasický prezidentský projev, kde se neřeší zásadní věci, ale kde se věnuje prezident atmosféře. To vystihl Petr Pavel správně,“ zhodnotil celkově prezidentův novoroční projev Jelínek.

Podle politologa Jana Kubáčka byl projev zatím nejlepší, který Pavel za svůj mandát zatím měl. „Ale byl to projev, který neurazí, jenže ani nestrhne,“ podotkl politolog Jan Kubáček.

Podle něj nejsilnějším vzkazem Pavlova proslovu bylo, aby občané drželi spolu, snažili se být konstruktivní a vyhýbali se svárům a konfliktům. Kubáčkovi ale v projevu chyběly konkrétní kroky, které pro to sama hlava podnikne.

„Je to už de facto jeden jediný politik, který má většinovou důvěru ve společnosti a tu může využívat v tlaku na politickou scénu, aby politici v řadě věcí byli konstruktivní, hledali smír a byli mnohem citlivější, co se týče nálepkování lidí a rozdělování společnosti,“ sdělil Kubáček.

Zvláště je to pak nutné v tomto roce kvůli blížícím se krajským a senátním volbám a volbám do Europarlamentu. „Dá se očekávat, že bude prodchnut emotivní kampaní a tam je role prezidenta nezpochybnitelná. Není závislý na volebním výsledku, takže naopak měl být tím konstruktivním zklidňujícím elementem,“ podotkl Kubáček.

Chyběla zmínka o Ukrajině

Novoroční projev podle Jelínka měl zásadní nedostatek, a to, že se Petr Pavel nezmínil o mezinárodní situaci. „Chyběla mi zmínka o Ukrajině, o konfliktu na Blízkém východě. Už u projevu premiéra Petra Fialy jsem si stěžoval, že se málo věnuje zahraniční politice. To, že se také prezident nevěnoval mezinárodnímu dění, které ovlivňuje náladu naší společnosti, je největší chyba, kterou Petr Pavel udělal,“ zhodnotil politolog Jelínek.

Ocenil, že Pavel vyzdvihl ve svém proslovu dvě odvážná témata - přijetí eura a mladou generaci. „Sám se přihlásil k myšlence eura, to vyžaduje politickou odvahu. Jsem zvědavý, jaké ohlasy za to sklidí,“ upozornil Jelínek.

Kubáček ale poznamenal, že česká společnost nepřijetím eura netrpí. Naopak podle něj se měla hlava státu více zaměřit na ekonomický růst, vysoké životní náklady či energetickou koncepci státu, která se promítá do inflace.

„To jsou všechno věci, které se promítají do kvality života, každodennosti a do nabídky pracovních příležitostí. Euro považuje za osobní téma, ale nešel úplně po těch nejdůležitějších společenských tématech,“ podotkl Kubáček.

Nepřekvapivé podle Kubáčka bylo, že ocenil vládní koalici za to, že drží spolu. Politologa naopak překvapilo, že při zmínce o konsolidačním balíčku Pavel neuvedl své předchozí argumenty, proč škrty podepsal. „Postrádal jsem v proslovu apel, který jsem očekával, aby stát pokračoval na úsporách, ale na své straně. Aby to nebylo na primárně v zádech občanů,“ podotkl Kubáček.

Pavla naopak pochválil za to, že se vyjádřil ke střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Je dobře, že se k tomu vyjádřil i optikou své bezpečnostní minulosti a kariéry. Z titulu vrchního velitele bezpečnostních sil nese určitou symbolickou garanci za bezpečnost naší zemi,“ poznamenal Kubáček.