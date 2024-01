Protipovodňovou vanu v Ústí budeme hlídat jako dopravní letadlo, slibuje ŘSD

Voda – ať už z rozvodněného Labe, nebo dešťová – se na jednu z klíčových komunikací krajského města, po níž řidiči jezdí směrem na Prahu a opačným směrem na Děčín, v posledních dnech dostala hned několikrát. Kvůli uzavření lokality se pak nejen v okolí, ale prakticky v celém městě tvořily dlouhé kolony aut.

„V zahraničí jsme objednali nové vybavení přepadové šachty, jde například o klapku a šoupě. Do výměny se nebudeme dávat hned, jak nám to dodají, což bude v horizontu zhruba jednoho a půl měsíce. S instalací počkáme podle aktuálních podmínek někdy na závěr března či začátek dubna tak, abychom neriskovali, že se v zařízení budeme vrtat a přijde opětovné zvednutí hladiny řeky, to bychom měli znova problém,“ popsal Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které vanu spravuje.

Potíže s vanou: a nakonec přimrzl poklop Protipovodňová vana je už pár týdnů v popředí mediálního zájmu. Vše začalo mezi svátky, kdy byla plná vody a bylo nutné zavřít frekventovanou silnici. O události se vtipkovalo i na sociálních sítích. Ukázalo se, že důvodem je závada na klapce. Po Novém roce, v den, kdy ji chtělo ŘSD zprovoznit, vanu znovu zaplavila voda. Tehdy zase klapka nefungovala kvůli ucpanému odtoku. Opravu provedl potápěč. O dva dny později do ní voda začala pronikat znovu kvůli nefunkční technologii v ovládací šachtě. A aby toho nebylo málo, když měla počátkem tohoto týdne proběhnout kontrola technologické šachty, pracovníci se dovnitř nedostali. Kvůli teplotám pod nulou totiž přimrzl poklop.

V současné době je podle Rýdla přepadová šachta, což je laicky řečeno roura mezi kanálem ve vozovce a řekou Labe, úmyslně odstavená. Případnému dalšímu vylití Labe by měl dočasně zabránit tzv. tlakový balon, který byl do zařízení umístěn minulý týden.

Problém naposledy způsobila voda dešťová, hasiči ji pod mostem o uplynulém víkendu odčerpávali několikrát. „Dešťová voda se ve vaně shromažďuje zcela přirozeně, a pokud je vše v pořádku, odtéká do Labe. V minulých dnech se však držela pod mostem kvůli nefunkční klapce a šoupěti. Než bude nainstalována nová přepadová šachta, měla by se o dešťovou vodu starat čerpadla, která v místě zapneme. Ale vzhledem k tomu, že mrzne, není problém s dešťovou vodou aktuální,“ dodal Rýdl.

Aby se situace se zatopenou protipovodňovou vanou v budoucnu neopakovala, plánuje ŘSD po instalaci nové šachty kontroly. „Bude přesně předepsaný program kontrol prohlídek a testů, podobně jako u dopravních letadel, a to si pište, že to budeme velmi důsledně dodržovat. V nejbližších týdnech – než dojde k výměně nyní odstavené šachty – bude prováděna kontrola čerpadel, protože jde na rozdíl od přepadové šachty o funkční zařízení,“ přiblížil mluvčí ŘSD.

Právě absence kontrol a dlouhodobé zanedbání údržby zřejmě mohly za nefunkčnost protipovodňové vany, respektive zpětné klapky, mezi vánočními svátky a počátkem nového roku. ŘSD se za potíže omluvilo. „Člověk zodpovědný za technické řešení už není zaměstnancem Ředitelství silnic a dálnic,“ řekl minulý týden Rýdl. Klapku pomohl zprovoznit technický potápěč.

27. prosince 2023

Protipovodňová vana hýbe i ústeckou politikou. Opoziční uskupení PRO Ústí vedení magistrátu nabádá, že by se o lokalitu mělo starat také, neboť je prý v majetku města.

„V majetkové mapě je tato komunikace označena jako vybraný majetek města ve správě ODM MmÚ komunikace. Jestliže by plnou odpovědnost neslo ŘSD, očekávali bychom, že bude tato komunikace v jejich majetku. V opačném případě z logiky věci vyplývá, že spoluodpovědnost nese i město,“ napsalo uskupení na svém facebookovém profilu.

Podle vyjádření města tomu tak není. „Není možné zaměňovat stavbu komunikace a pozemku, na němž je uložena. Situace v zápisu do katastru nemovitostí je rozdílná pro obecné stavby a stavby komunikací. Město nenese žádnou spoluodpovědnost za provozování této komunikace,“ poznamenala mluvčí města Romana Macová.

Stavba protipovodňové hráze v Přístavní ulici začala v roce 2009, hotovo bylo za dva roky. Na financování stavby za více než 600 milionů korun se kromě ŘSD a Ředitelství vodních cest podílelo také město Ústí nad Labem.