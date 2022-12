Volby by vyhrálo ANO se 30 procenty. Do Sněmovny by neprošli lidovci ani TOP 09

ANO by podle modelu STEM pro CNN Prima News v prosinci vyhrálo sněmovní volby se ziskem 30,8 procenta. Druhá by byla ODS s necelými 14 procenty, třetí je SPD. Do Sněmovny by se nedostali lidovci ani TOP 09. „Neseme zodpovědnost v době, která není pro vládní koalici jednoduchá,“ komentoval průzkum místopředseda Sněmovny z ODS Jan Skopeček.