ANO dominuje předvolebnímu průzkumu. Nepřeceňuji to, řekl Babiš

Do Sněmovny by se dostali ještě zástupci SPD s 9,3 procenty a STAN s 5,8 procenty.

Ze Sněmovny by vypadly vládní strany TOP 09 a KDU-ČSL, pokud by kandidovaly samostatně. TOP 09 by podle volebního modelu STEM v květnu získala samostatně 4,7 procent a lidovci 3,4 procenta.

Průzkum nijak nevzal v potaz, že jak TOP 09, tak KDU-ČSL, jsou součástí koalice SPOLU s občanskými demokraty. Premiér Petr Fiala v debatě na Primě a CNN Prima News řekl, že koalice SPOLU bude pokračovat, ať do voleb do Evropského parlamentu bude ODS kandidovat v jakékoli podobě.

„Nálady ve společnosti nepodceňuji,“ reagoval na výsledek průzkumu premiér a předseda ODS Petr Fiala.

Bez ohledu na to, že pro vládní strany nevyznívá příznivě, trvá na tom, že pětikoalice prosadí ozdravný balíček, aby zvrátila trend zvyšujícího se zadlužování České republiky.

„Celá koalice, celá politická reprezentace, která reprezentuje našich pět koaličních stran, stojí za balíčkem. Budeme ho v této podobě prosazovat a schválíme ho v této podobě. Opatření jsou těžká, nepopulární. Není to jednoduché, ale nemůžeme žít s těmito dluhy, s těmito deficity,“ řekl Fiala.