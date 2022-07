První vyučovací hodinu bych zrušil. Ať žáci chodí na devátou, říká ministr školství Balaš

Lidovky.cz: Bude vám coby ministrovi radit exministr Petr Gazdík?

Myslím, že ne. Jeho role je teď ve sněmovně. Bude důležité, aby tam prosazoval školské zákony. Pochopitelně jako ministr, který tu byl přes půl roku, je velmi nápomocen a poskytuje mi cenné informace. Jsme v kontaktu.

Lidovky.cz: Při vašem nástupu do funkce ministra se objevila kritika, že jste z akademického prostředí. Jak jistý v kramflecích jste si v regionálním školství?

Zaprvé jsem na ministerstvu zdědil výborný tým a už jsem se zorientoval. Máme poměrně velkou podporu i v poslaneckém klubu. Navíc Starostové řeší regionální školství dennodenně. Není to něco, co bych nedokázal zvládnout.