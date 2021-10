Prymula či sexuolog: na svá vyznamenání čekají ocenění už z loňska. Rychetskému Hrad metál vzal

Přitom to byl právě Zeman, který Rychetského do čela Ústavního soudu dosadil. Ostatně teď mezi ústavními soudci není ani jeden, kterého by si tam Zeman nepřál, všichni tam jsou jen díky jeho vůli. O to překvapivější bylo pro Zemana potopení „jeho“ volebního zákona o parlamentních volbách. Rychetský ho naštval a odpověď Hradu na sebe nenechala dlouho čekat. Na oplátku mu hlava státu vzala státní vyznamenání.

„Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl neudělit původně plánovaný Řád Tomáše Garrigua Masaryka Pavlovi Rychetskému, vzhledem k tomu, že poškodil Českou republiku zrušením volebního zákona v době předvolební kampaně,“ uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.



„Mohu se tomu jenom zasmát, nechci tady říkat to, co může kdekoho napadnou, že za dané situace je to pro mě jisté východisko, to neudělení,“ komentoval Rychetský Zemanův krok na Primě. „Upřímně řečeno, trochu jsem měl problémy s tím udělením,“ dodal.



Na Ústavní soud se přitom snesla kritika ze všech stran: přestože návrh na úpravu volebního zákona měl soud už od roku 2017, změnil legislativu jen osm měsíců před volbami. Rychetský se bránil tím, že kdyby soud označil princip voleb za nerovný až po obměně sněmovny, nesl by si nový kabinet stigma pochybné legitimity.



Podle rozhodnutí Ústavního soudu porušovala část volebního zákona rovnost volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Tím se snížila hranice pro postup do sněmovny pro dvojkoalice z deseti na osm procent, z 15 na 11 procent pro trojkoalice a z 20 na 11 procent pro koalice čtyř a více stran. Upravilo se i přerozdělení mandátů.



Řády a medaile vyhlížejí Prymula či Uzel

Protože ale Hrad kvůli pandemii koronaviru slavnostní ceremoniál k 28. říjnu odložil, státní vyznamenání v rukou nedržel ani Rychetský ani nikdo jiný z loňských oceněných. Laureátům to měl prezident vynahradit letos, bohužel si ale musí počkat ještě déle – do dalšího řádového dne, tedy 1. ledna.

Na Řád bílého lva od loňska čeká třeba exministr zdravotnictví Roman Prymula, jehož Zeman ocenil za boj s pandemii během první covidové vlny na jaře 2020. „Nedovedu si představit nikoho kompetentnějšího, kdo by stál v čele boje proti druhé vlně pandemie,“ komentovala své rozhodnutí hlava státu s odkazem na podzimní vlnu.



Ještě ani neopadalo všechno listí, když Prymulu v čele rezortu střídal Jan Blatný. Prymula skončil kvůli schůzce v restauraci na Vyšehradě, kam vyrazil pod rouškou noci a bez ochrany dýchadel v době lockdownu a týden před řádovým dnem 28. října, zatímco ve dne nabádal občany, ať dodržují vládní opatření a sedí doma.



Medaili Za zásluhy prvního stupně loni dostal také zakladatel skupiny TOP Hotels Group Vladimír Dohnal, jenž vlastní kongresový hotel na pražském Chodově. Tam si Zeman se svým volebním štábem ťukal šampaňským po vítězství v obou prezidentských volbách. Stejný metál dostal také Zemanův přítel, sexuolog Radim Uzel, který se před lety pokoušel probojovat do Senátu v dresu Strany práv občanů – Zemanovci (SPOZ).



Prezident loni také vyznamenal in memoriam zpěváka Karla Gotta, už tradičně válečné veterány nebo medailí Za hrdinství zdravotní sestru, která kvůli rakovině přišla o plíci a přesto se během pandemie vrátila do nemocnice a pomáhala v péči o covidové pacienty.