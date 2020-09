Prymula: Koronavirus je v Česku zatím pod kontrolou, musíme se ale obávat šíření viru ve školách

Koronavirus se Českem šíří bez ustání, lidé postupně nasazují roušky a čeká se, co bude dál. Na to, jak je stát připraven na další boj, odpovídal pro Lidovky.cz vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Lidovky.cz: Ve středu přišla informace o tom, že hlavní hygienička Jarmila Rážová se nakazila koronavirem. Jaký bude další vývoj? Je za ni již náhrada?

Pravděpodobně dojde k nějaké restrukturalizaci na ministerstvu, to musí rozhodnout ministr Vojtěch, aby ta struktura byla funkční. Myslím si ale, že minimálně skupiny, které má na starost hlavní hygienička – tedy ta epidemiologická a klinická laboratorní –, budou fungovat nadále v nezměněném složení. Neměl by se objevit žádný velký problém. Určitě ale budeme ještě diskutovat s doktorkou Jágrovou (ředitelka hygieny v Praze – pozn. red.). Ale nemyslím si, že by mělo dojít k nějakému ohrožení.

Lidovky.cz: Setkal jste se v posledních dnech s Rážovou?

Ano, setkal, ale byl jsem takříkajíc mimo rizikový kontakt. Jednak to setkání proběhlo v rouškách a jednak jsme byli od sebe vzdáleni víc než tři metry, protože jsme seděli u velkého stolu.



Lidovky.cz: Bude se proto, že se nakazila i jedna z klíčových postav v boji proti koronaviru, podle vás přitvrzovat v opatřeních?

Systém je nějak nastaven a není smysluplné ho každý týden měnit. Ale pokud se zvednou parametry, které odpovídají semaforu, logicky s tím budou následovat opatření, která tomu odpovídají.



Lidovky.cz: To znamená, že můžeme očekávat například celoplošné nošení roušek?

Ano, může se stát, že roušky budou v širším rozsahu, než jsou teď, ale bude to záležet na jednotlivých regionech.



Lidovky.cz: Taková myšlenka se ale nelíbí odpůrcům ústenek, kteří veřejně vystupují a zakrytí úst bojkotují…

Tohle je celé nesmysl. Na rovinu řečeno, proč by někdo nařizoval opatření, které by nám škodilo? Politicky to není pro nikoho pozitivní, nikdo z toho nemá užitek. To, že někdo nařizuje roušky, mu naopak přináší spousty negativních bodů. Je nelogické tvrdit, že se zavádí roušky, aby si někdo někoho podrobil. Naprosto absurdní, tohle smýšlení fakt nechápu.



Lidovky.cz: Když se podíváme na poslední nárůsty nakažených, bylo to očekávatelné?

Ano. Už po rozvolnění opatření bylo logické, že dojde k navýšení počtu případů.



Lidovky.cz: Jak je situace v Česku vážná?

Zatím nárůsty nejsou exponenciální a dají se odhadovat, jsou téměř lineární. Denní procento nárůstu je někde kolem 1,8 procenta.



Lidovky.cz: Co to znamená?

Že je situace pod kontrolou a logicky stále musíme kritické příklady nadále trasovat, aby nedošlo k tomu, že se ten vývoj zvedne do exponenciální křivky.



Lidovky.cz: Když jsme u toho trasování, hlavní hygienička Rážová v neděli pronesla, že nad 400 případů denně se již trasovat nestíhá. Je to pravda? Co s tím?

To se týkalo podle mě původní koncepce, kdy tam byli pouze pracovníci hygienické služby, pro přechodné období. V tuhle chvíli se ale školí medici a systém bude výrazně a průběžně posilován. Nicméně samotný systém je dobře nastaven, ale určitě tam dochází k určitým problémům.



Lidovky.cz: Jakým například?

Tak třeba ty kapacitní důvody, ale také v tom hraje roli faktor lidské lenosti, kvůli kterému se pak trasování posune o pár dnů dál, než tomu mělo být. Nepochybně tam také hrají velkou roli i chyby toho samotného systému, ale já věřím, že se postupně budou odstraňovat. Zejména díky tomu, že tam budou další lidé a samotné kapacity budou vyšší.



Lidovky.cz: Pořád se mluvilo o druhé vlně, nakonec ministr Adam Vojtěch řekl, že první vlna ještě neskončila. Tak či onak, je stát připraven na další boj s koronavirem?

Byly vyvinuty minimálně tlaky na to, aby v Česku byla dostatečná zásoba ochranných pomůcek, což je. Samotný systém je rámcově připraven, jsou tam samozřejmě různé problémy, které se týkají třeba komunikace nebo nepropojení všech elektronických systémů, ale naprostá většina už funguje.



Lidovky.cz: V úterý byl zahájen nový školní rok. Máte z něj obavy z hlediska nákazy na školách?

Obavy mít musíme, protože školy a přenos prostřednictvím dětí je závažným rizikem. Ale my tady nehovoříme o tom, že by děti byly nějak závažně nemocné nebo že by se u nich vyskytoval nějaký složitý průběh. Problém je jinde.



Lidovky.cz: Kde?

V šíření viru ve školách. Toho se obávat musíme, proto ta některá opatření s tím souvisí a budou se skutečně rozvíjet podle toho, jak ten region bude postižen.



Lidovky.cz: Takže pokud se situace v regionu zhorší, znamená to, že děti ve školách nakonec roušky přece jen nasadí?

Je to možné. V semaforu je ten samotný systém popsán a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.



Lidovky.cz: Může v takovém případě dojít i k uzavření školy?

Pokud by došlo i k tomu, že by se nakazil učitelský sbor a byl by případně celý v karanténě, z logických důvodů by tak nebylo možné pokračovat ve výuce, nešlo by to jinak, než že by se najelo na distanční výuku a škola by se uzavřela.