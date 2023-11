Soud s Cimickým začne až v lednu. Byl odročen kvůli nemoci předsedy senátu

„Předseda senátu onemocněl, momentálně je v pracovní neschopnosti. Hlavní líčení se tedy odročuje s tím, že první termín by měl proběhnout až 4. ledna 2024,“ potvrdila informaci iDNES.cz mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Jana Humeni.

Podle obhájce Cimického Miroslava Kučerky o zrušení jednání nevěděli. „Tuto zprávu, stejně jako nařízení hlavního líčení, nebo skutečnost že byl MUDr. Cimický obviněn, jsme se dozvěděli z veřejného prostoru dříve, než nám byla oficiálně sdělena. Pevně věřím, že v lednu bude jak pan předseda, tak pan doktor zdráv a hlavní líčení proběhne,“ uvedl advokát.

Narážel na to, že lékaře v pondělí převezla záchranka do nemocnice, jak uvedl server Expres.cz . Cimický údajně spadl ze schodů u sebe doma, převezen měl být do Ústřední vojenské nemocnice.

Tam byl hospitalizovaný už 21. října po intoxikaci léky. To vyvolalo spekulace o možném pokusu o sebevraždu. Později se však ukázalo, že šlo o nešťastnou náhodu. Z důvodu hospitalizace ale Cimického právník na začátku týdne požádal o odročení líčení.

„Pokus o sebevraždu to nebyl. Dva roky jsem v neustálém stresu, člověk je z toho unavený a vyčerpaný. Špatně spím, takže mým cílem bylo využít víkend k tomu, abych ho mohl prospat. Podcenil jsem ale to, že můj organismus je velmi vyčerpaný, takže bude na některé věci reagovat ostřeji. Vzal jsem si prášky, ale účel, který měly splnit, byl zcela překrytý tou intoxikací, která vyžadovala hospitalizaci a víceméně až záchranu života,“ uvedl Cimický pro server Extra.cz.

Cimický se soudu prý nevyhýbá

Dodal, že se soudu nevyhýbá, podle něj ale stres s ním spojený by ho mohl ohrozit na životě. Cimický byl loni vyloučen z České lékařské společnosti a ze všech jejích organizačních složek, včetně Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Psychiatra obvinilo před dvěma lety několik jeho pacientek, včetně zpěvačky Jany Fabiánové, ze sexuálního obtěžování, či přímo napadení. Kriminalisté původně navrhli loni v říjnu Cimického obžalovat z 28 případů znásilnění či vydírání.

Státní zastupitelství pak ale kauzu policii vrátilo k došetření. Nařídilo, aby se policisté vypořádali s otázkou, zda nejsou některé skutky promlčeny. Znovu policie navrhla lékaře obžalovat letos v červnu a státní zástupce podal v srpnu na lékaře obžalobu.