Šéf psychiatrické nemocnice končí. Válek doufá, že lékaři stáhnou výpovědi

Polák odchodem reagoval na krizovou situaci, kterou způsobila hromadná výpověď části zkušených lékařů. Ti se postavili proti způsobu, jakým Polák nemocnici vede.

„Svým rozhodnutím, pevně doufám, snímám tíhu nejistoty ze středního a nižšího zdravotnického personálu a pacientů, mladých lékařů, kteří jsou díky aktuální situaci v tenzi,“ uvádí Polák v prohlášení. „Bylo nutné ten tlak ukončit,“ doplnil pro portál iDNES.cz.

Své místo opustí k 30. červnu 2023. Společně s ním rezignují i další členové vedení nemocnice. Polák upřesnil, že jde o náměstky jednotlivých úseků. S nimi se také o rezignaci radil.

„Doufám, že lékaři, kteří podali výpověď a deklarovali, že jsou ochotní ji stáhnout, že tak učiní a budou nové pověřené vedení informovat o svých dalších krocích,“ uvedl dnes odpoledne ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Vedení musí dobře komunikovat s personálem, řekl Válek

„Práce, kterou pan ředitel započal musí pokračovat. Za jeho působení se mnohé zlepšilo, což potvrzují i nestátní organizace, které jeho konání velmi chválily,“ dodal ministr.

Uvedl také, že jej situace mrzí. „Klíčové je, že vedení vždy musí dobře komunikovat s lékařským personálem a to se nepodařilo.“

Válkova návštěva v Kroměříži naplánovaná na 19. června se uskuteční bez ohledu na dnešní vývoj situace. Ministr chce hovořit s odcházejícím vedením i s lékaři. „Je potřeba zdůraznit, že ve Zlínském kraji není jiná psychiatrická nemocnice a je tedy důležité, aby fungovala a aby fungovala dobře,“ řekl Válek.

Nespokojení lékaři rozhodnutí ředitele rezignovat uvítali. V dřívějším prohlášení uvedli, že neodbornými zásahy vstupuje do léčebného procesu a jeho přístup k psychiatrii představuje přímé ohrožení péče o pacienty.

„Jsme rádi, že budeme moci opět věnovat plnou pozornost naší práci a hlavně péči o pacienty. Věříme, že se situace s pomocí Ministerstva zdravotnictví opět stabilizuje a že se nám podaří udržet dobrou pověst našeho zařízení, kterou Mgr. Polák svými vyjádřeními opakovaně pošpinil,“ uvedli dnes lékaři.

Polák považoval výpovědi lékařů za hrubý nátlak, svým chováním podle něj vyvolávali paniku mezi zaměstnanci. Podporu Polákovi vyjádřily otevřeně lékařka a staniční sestra nemocnice a Asociace komunitních služeb v péči o duševní zdraví.

Ke kritice ředitele se naopak přidala i část mladých lékařů nemocnice v atestační přípravě. Znepokojení nad možnými odchody lékařů vyjádřila Asociace dětské a dorostové psychiatrie i Asociace klinických psychologů.

„Ještě před týdnem jsem věřil, že krizovou situaci díky připraveným opatřením zvládneme. Měla však velkou dynamiku, proměňovala se každým dnem,“ uvedl Polák.

V nemocnici je podle něj odpor ke změně, který měla konstatovat i zpráva veřejného ochránce práv. „Problémem se stalo i to, že nemocnice začala být skutečně řízena jako celek. Pracovali jsme v souladu s národními strategickými dokumenty. Podařilo se mi najít do vedení nemocnice tým lidí, kteří mi pomohli se změnami, které nemocnici měly posunout k rozvoji. Uznávám, že proces změn měl vzhledem k již zmiňované rezistenci probíhat pomalejším tempem,“ uvedl Polák.

Zotavení pacienta je o spolupráci oborů

„Můj postoj k reformě péče o duševní zdraví je po celou dobu mého působení konzistentní a neměnný. Je skvělé, že vznikla například centra duševního zdraví, která plní svoji roli, nicméně reforma musí být postavena na sdílení společných hodnot, vnitřním přesvědčení, uvědomění si toho, že neexistují výlučná postavení v rámci celku, ale že jde o jedinečné odbornosti, které teprve v horizontálním partnerství dávají skutečný smysl a efekt. U některých kolegů mě udivila rezistence vůči spolupráci s nezdravotnickými odbornostmi,“ uvedl Polák.

„Kladu si otázku, zda je to pozůstatek reformního tlaku, kdy se ve střetu ocitla sociální práce, a další obory v rámci pomáhajících profesí, a psychiatrie. Ten střet stále existuje, je zřetelný. Zároveň je obtížně pochopitelný, protože zotavení pacienta je o multioborové spolupráci, která se vzájemně neohrožuje, ale je komplementární. Má probíhat již během hospitalizace. Mrzí mě, že se mi nepodařilo změnit to, co je zapotřebí změnit,“ uvedl Polák.

Za rebelující lékaře se postavilo i sedm členů Okresního sdružení České lékařské komory Kroměříž, kteří v polovině minulého týdne odeslali dopis ministru Válkovi. „Kolegyně a kolegy psychiatry vnímáme dlouhodobě jako erudované a kontinuálně se vzdělávající odborníky poskytující zdravotní péči na vysoké odborné úrovni. Stejně tak vnímáme, že lékaři v Psychiatrické nemocnici dbají důsledně na dodržování lidských práv pacientů,“ stojí v jejich dopise.

„Vyjádření ředitele Poláka o nutnosti obměny lékařského personálu pro jeho údajné rigidní postoje, které dle jeho soudu neodpovídají moderním léčebným postupům, vnímáme jako skandální.“