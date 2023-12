Psycholog: Odhaduju, že vraždil frustrovaný ubožák. Stále jsme jednou z nejbezpečnějších zemí světa

Lidovky.cz: Ministr vnitra Vít Rakušan v pátek upozornil na to, že se na sociálních sítích začaly objevovat příspěvky, které čin střelce z filozofické fakulty adorují. Považují ho za inspirativní...

Okomentoval bych to krátce: Vždycky se najdou hlupáci, kteří se v takové situaci zachovají nevhodně. To je normální. Naštěstí je jich menšina, osobně bych to odhadl tak na miliontinu populace. Většina lidí naopak vyjadřuje nad činem politování a soustrast.

Lidovky.cz: Problém je v tom, že podobný obdiv měl údajně v minulosti vyjadřovat masovým vrahům také střelec David K. Policie ještě v pátek prověřovala možnost, že se ke svému hrůznému činu inspiroval podobně hrůzným činem v Rusku…