Ptačí chřipka zabíjí v Česku racky, veterináři potvrdili nový genotyp viru

Nově potvrzený genotyp je podle veterinární správy pro racky stejně nebezpečný, jako je podtyp ptačí chřipky označovaný jako H5N1 nebezpečný pro hrabavou drůbež. Mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček uvedl, že hromadné úhyny racků hlásí také Francie, Belgie, Nizozemsko a Itálie. „Viry vysoce patogenní ptačí chřipky způsobily v EU nárůst případů u volně žijících ptáků, zejména u racků,“ doplnil.

Vzhledem k tomu, že jde o nákazu u volně žijících ptáků, nepřijímají se žádná mimořádná veterinární opatření. Zákaz venkovního chovu platil do 3. března. Veterináři ale varují před stálým rizikem zavlečení nákazy do chovů drůbeže a apelují na chovatele, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti. Pokud je to možné, měli by podle minimalizovat riziko kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky.

Hromadné úhyny u rybníků

„Vyšetření uhynulých racků od Zámeckého rybníka v Chropyni je pozitivní na ptačí chřipku,“ řekl Vorlíček. Kvůli určení subtypu onemocnění se podle něj nyní budou vzorky z Olomouce posílat do Národní referenční laboratoře v Praze. Masivní úhyn racků způsobený ptačí chřipkou zaznamenali veterináři v uplynulých dnech i na Hodonínsku a Kladensku.

Rybník v Chropyni je jedním z největších hnízdišť racka chechtavého na střední Moravě. Veterináři k němu podle ředitele krajské veterinární správy Michala Kamaráda vyjížděli ve středu poté, co jim byl nález uhynulých racků nahlášen. „Dohromady bylo nalezeno do 30 uhynulých ptáků. Není možné s jistotou říct, že jich nebylo víc, protože jsou tam rákosiny a podobně, kde uhynulý pták ani nemusí být vidět,“ řekl Kamarád.

Veterináři podle něj na místě odebrali vzorky. S potenciálním podezřením na ptačí chřipku je následně pomocí svozové linky zaslali do Státního veterinárního ústavu v Olomouci. Výsledky se dozvěděli dnes dopoledne. Kdy přesně ptáci v Chropyni uhynuli, veterináři nevědí. „Byla tam ale i celá řada živých ptáků,“ uvedl Kamarád.

Zhruba stovka racků uhynula o víkendu u rybníka Třetí Zbrod poblíž Mutěnic na Hodonínsku. Následné vyšetření potvrdilo, že příčinou byla ptačí chřipka. Další hromadný úhyn racků na ptačí chřipku zaznamenali veterináři v minulých dnech na Kladensku. Nákaza se tam prokázala u 60 ptáků nalezených u Hobšovického rybníka nedaleko Velvar. „Podobné úhyny se objevily v několika evropských zemích,“ doplnil Vorlíček. Zmínil Nizozemsko, Francii nebo Itálii.

