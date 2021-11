Raději odejdou, než by se očkovali. Policie může přijít až o 2000 lidí, obavy mají i další profese

„Je to nevyhnutelné,“ uvedl na tiskové konferenci premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Hovořil o povinném očkování pro vybrané profesní skupiny. Platit by podle něj mělo od února příštího roku. Pravděpodobně přibude i povinnost dojít si pro vakcínu u lidí starších 60 let a diskutovat se bude i o hranici 50 let.