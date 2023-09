Letná a Radotín chtějí bezpečnější prostředí pro děti. Zavádějí školní ulice

Opatření zaváděné radnicí Prahy 7 bude platit u ZŠ Františky Plamínkové, MŠ Kostelní, ZŠ a MŠ Letohradská, FZŠ Umělecká a MŠ U Studánky. V minulosti se zavedením školních ulic zabývala například radnice Prahy 20 nebo Prahy 6.

„Chceme, aby ulice před školami byly bezpečným místem. Děti dochází do školy prakticky všechny ve stejnou dobu. V tentýž čas se zde zároveň zvyšuje intenzita dopravy, auta se hromadí přímo před vchodem do školy, vznikají zácpy a nepřehledné nebezpečné situace. Někdy pak rodiče v obavě o bezpečnost svých dětí raději volí variantu, že je do školy dovezou, ačkoli bydlí nedaleko. A to celý problém ještě zhorší,“ uvedl starosta Jan Čižinský (Praha 7 Sobě).

V případě ZŠ Františky Plamínkové a MŠ Kostelní, které sídlí u sebe, omezí Praha 7 vjezd do jižní části ulice Františka Křížka ve směru od Kostelní do Skalecké.

U ZŠ a MŠ Letohradská řidiči nebudou moci vjet do části Letohradské z ulice Kamenická a do ulice Františka Křížka z Milady Horákové ve směru do Kostelní.

Před FZŠ Umělecká a MŠ U Studánky bude omezen vjezd z Kamenické do Gerstnerovy a do ulice U Studánky a také vjezd ze Strojnické od křižovatky s ulicí Umělecká.

Od 7:00 do 8:00, tak bude zakázán vjezd do vybraných úseků. Výjimku tvoří pouze ZŠ Letohradská, kde začíná výuka v 8:30, a tak bude uzavírka delší. Auta, která budou v ulicích zaparkovaná, v nich mohou zůstat, stejně tak budou moci řidiči v době zákazu vjezdu v případě potřeby odjet.

Mapa znázorňující školní ulice na Praze 7 a zákazy vjezdu | foto: Městská část Praha 7

Radotín školní ulici bude testovat

Podobný záměr má i Radotín, který bude školní ulici testovat od 4. září do 22. prosince, poté bude projekt vyhodnocen. V případě, že se školní ulice osvědčí, může být dopravní opatření zavedeno jako trvalé.

V čase od půl osmé do osmi zakáže vjezd do Loučanské ulice z Horymírova náměstí. K blízkému gymnáziu a základní škole se tak směrem od náměstí dostanou pouze autobusy MHD, vozy lidí s průkazem ZTP a obyvatelé ulice. Z opačné strany bude ulice stále průjezdná.

Mapa znázorňující školní ulici v Radotíně a doporučená místa, kde mohou rodiče vysadit děti, a ty mohou bezpečně dojít do školy | foto: Městská část Praha 16

Školní plácek na Praze 10

Obdobný krok se rozhodla udělat i radnice Prahy 10. Od 4. do 24. září uzavře část ulice Barikádníků (úsek mezi ulicemi Turnovského a Solidarity) ve Strašnicích. A to kvůli akci Školní plácek, která je zaměřená na bezpečnost školáků.

Uzavřením malé části ulice dojde tak dojde k propojení prostoru s přilehlým parkem, zvětšení komunitního prostoru a zlepšení bezpečnosti. Akce ve spolupráci s městskou organizací Kreativní Praha kromě bezpečnostního rozměru nabízí kulturní program, který bude trvat po celou dobu akce.

Starosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS) uvedl, že Praha 10 ve výzvě Kreativní Prahy uspěla jako jediná městská část. „Věřím, že se podaří připravit taková řešení, aby propojení prostranství u školy s parkem bylo trvalé a pěší pohyb dětí zase o něco bezpečnější,“ dodal.

