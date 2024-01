Ústavní soud zamítl Krejčířovu stížnost. Podnikatel požadoval nové líčení v Česku

Městský soud v Praze loni rozhodl, že Krejčíř pro české orgány stále zůstává nedostupný a nelze v dohledné době očekávat jeho vydání k výkonu trestu do vlasti. Nadále tedy trvají důvody, pro které byl souzen jako uprchlý. Soud také upozornil na to, že nynější situace je důsledkem původního Krejčířova záměru, kdy se chtěl útěkem do ciziny vyhnout trestnímu řízení v Česku. Ústavní soudci nenašli důvod k zásahu.