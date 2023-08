Krejčířova vila je opět na prodej. Majitelka ji nabízí za dvojnásobek

Rodina Kučerové už dříve získala druhou, menší Krejčířovu vilu v Černošicích. Tehdy ji opravila a prodala za trojnásobek.

K podobnému scénáři se schyluje i v současném případě Krejčířovy vily, která byla opuštěná od roku 2005 a v roce 2019 utrpěla škody při rozsáhlém požáru. Během zhruba dvou let, kdy byla vila odsouzeného Krejčíře v Černošicích u Prahy na osmý pokus vydražena, objekt prošel velkou změnou. Na rozsáhlou rekonstrukci upozorňuje v nabídce i makléř.

Rozsáhlá rekonstrukce

„V letech 2022 a 2023 byla na domě vyměněna střecha, byl instalován nový výtah, nová fasáda, došlo k opravám plotů, kompletnímu zajištění domu a výměnám či doplnění chybějících exteriérových prvků. Stavba je připravena k okamžitému dokončení interiérů, které se nyní nachází v hrubé podobě,“ stojí v inzerátu.

V něm se také mimo jiné píše, že ve výchozí podobě, tedy převážně původní, se nachází taktéž zahrada, která je členěna do několika teras a která v sobě ukrývá i venkovní kurt.

Rezidenci Kučerová koupila za 21,38 milionu korun poté, co se neúspěšně prodávala pět let. Její původní pořizovací hodnotu experti odhadli zhruba na půl miliardy, poté však byla řadu let cílem vandalů, cenu snížil také požár. Podle fotografií ze znaleckého posudku vypracovaného k dražbě leželo před prodejem v interiérech mnoho suti a odpadu, poničený byl vestavěný nábytek, vířivka i další vybavení.

21. května 2022

Cena téměř 55 milionů korun

Nyní se nemovitost prodává za 54 900 000 korun. Současná majitelka dříve pro MF DNES uvedla, že příběh není nikterak zajímavý. „Nemovitost, zejména pozemek, nás oslovil hlavně z důvodu ceny, jejíž výhodnost převážila obavy spojené s historií celého objektu,“ napsala ihned po dražbě.

„Na otázku, co bude s nemovitostí dál, nechci a vlastně ani s určitostí v současné chvíli nedokážu odpovědět. V každém případě je to soukromá a pro veřejnost skutečně nikterak zajímavá záležitost,“ reagovala tehdy.

Popis inzerátu. | foto: reality.idnes

Až do samotného prodeje patřila vila manželce uprchlého podnikatele Kateřině. V době výstavby měla nemovitost tajnou podzemní chodbu spojující ji s dalšími objekty, drahé koberce, stěny obložené mramorem, zlaté kohoutky nebo vlastní squashový kurt, mezi patry pak jezdil výtah. Krejčíře proslavilo i akvárium se žralokem a perutýnem, jednou z nejjedovatějších ryb planety.

Z vily v roce 2005 během policejní prohlídky Krejčíř uprchl. Nejprve na Seychely, od roku 2007 žil v Jihoafrické republice. Tam je od listopadu 2013 ve vězení za únos a pokus o vraždu, za což si měl odstědět 35 let.

Návrat Krejčíře

Jméno Radovana Krejčíře se v posledních týdnech v České republice skloňuje stále častěji. Podle médií se blízcí spolupracovníci připravují na jeho návrat, a to do konce tohoto roku. MF DNES ale v květnu zjistila, že se nic takového neplánuje: jihoafrická strana informaci vyvrací, podle tamního ministerstva spravedlnosti probíhají soudy. O rozhodnutí neví ani české úřady.

„Pan Krejčíř je v Jihoafrické republice stále souzen kvůli mnoha záležitostem, proto proces vydání zatím ve hře není,“ sdělil MF DNES Chrispin Phiri, mluvčí jihoafrického ministerstva spravedlnosti.

Server Neovlivní.cz přitom na začátku dubna uváděl, že vydání českého gangstera je na spadnutí. Dle informací serveru se na návrat Krejčíře připravovali lidé z jeho okolí, měli v té souvislosti vyčlenit až 100 milionů korun. „Berou to v podstatě jako hotovou věc, počítají s tím, že letos bude doma,“ potvrdil anonymní zdroj z bezpečnostní komunity pro Neovlivní.cz.