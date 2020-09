Rafaj dostal od Zemana jasné ultimátum, aby rezignoval na šéfa ÚOHS, tvrdí zdroje

Praha Složte funkci do konce září. S takovou výzvou se měl setkat šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj během jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech tuto středu. Po setkání ani jedna strana nechtěla obsah schůzky komentovat. Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů webu Lidovky.cz však Rafaj od Zemana dostal jasné ultimátum, aby skončil ve funkci předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) do konce měsíce.

„Je to pravda. Bylo mu doporučeno zvážit rezignaci,“ sdělil pro Lidovky.cz vysoce postavený úředník českého státu. A další to potvrdil. Lidovky.cz žádaly o vyjádření mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka. „Stále platí, že obsah jednání nebudeme vůbec komentovat,“ reagoval Ovčáček. Na dotaz, proč, doplnil: „Protože jsem se tak rozhodli.“

Sám Petr Rafaj tvrdí, že k rezignaci prezidentem vyzván nebyl. Na otázku serveru Lidovky.cz, jestli byl vyzván ke zvážení odchodu z funkce, neodpověděl. Podle zdrojů redakce se ale řeší, kdy by se případný odchod měl odehrát.

Odvolání Rafaje požadovali po prezidentu Zemanovi lídři vládní koalice. A to jak premiér Andrej Babiš, tak předseda ČSSD Jan Hamáček. K rezignaci vyzvali Rafaje i představitelé Ústeckého a Libereckého kraje a protikorupční iniciativy.

Fakticky ale může kabinet odvolání šéfa ÚOHS jen navrhnout, finální rozhodnutí je na prezidentovi. Zeman se přitom v minulosti Rafaje zastával. Mandát současného šéfa antimonopolního úřadu vyprší příští rok. To je ale pro vicepremiéra Hamáčka pozdě.

„Sociální demokracie má ve vládě pět hlasů, hnutí ANO deset. To znamená ve chvíli, kdy pan premiér sám avizoval, že je připraven to navrhnout, tak v té chvíli to má reálnou šanci, že by tak vláda mohla rozhodnout. Za mě můj názor na ÚOHS je dlouhodobě konzistentní, mimo jiné ministerstvo vnitra se s ÚOHS soudí,“ řekl před časem Hamáček. Rafaj kritiku odmítá. Podle něj nebyly splněny důvody pro jeho odvolání.

Antimonopolní úřad se však delší dobu potýká s oslabením důvěryhodnosti. To se týká jak samotného rozhodování instituce, tak vedení. Loni v březnu proběhla na ÚOHS policejní razie, během které probíhal zásah i u Rafaje a místopředsedkyně úřadu Evy Kubišové.

Detektivové se zabývají podezřením okolo mýtného tendru. Později vyšlo najevo, že se Rafaj setkal se šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. A ten před tím jednal Karlem Feixem, ředitelem firmy Kapsch, která do loňska provozovala v Česku mýto.