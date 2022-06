Rakušan by neměl kvůli aféře odstupovat. Za potíže mohou Babiš a Putin, říká Schwarzenberg

Lidovky.cz: Sledujete korupční případ kolem bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka z hnutí Starostové a nezávislí a podnikatele Michala Redla? V souvislosti s ní skončil i asistent europoslance vaší strany TOP 09 Jiřího Pospíšila. Měli by takto odejít z politiky všichni, kdo byli nějak spojeni s Hlubučkem a Redlem?

Česká republika je malá země a Praha není ohromné město. V politice tu každý každého zná, každý se s každým setkal. Že by byli v politice lidé, kteří se navzájem úplně neznají, to je vzácná záležitost. Něco jiného je, když se někdo zapletl do nějakých podivných kšeftů. Pak mu patří být vyhozen s kopancem do prdele.