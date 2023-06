Ruský medvěd na hliněných nohách slábne, radovat se je předčasné, řekl Rakušan

„Medvěd na hliněných nohou, vůdce, který je nervózní. Myslím, že kdokoliv viděl ten včerejší projev Vladimira Putina, viděl, že z toho bývalého sebevědomí zbylo jen málo. Ta nervozita byla obrovitánská,“ řekl na úvod Rakušan.

Situaci označil za klanovou bitvu kolem prezidenta Vladimira Putina. „Ta bývá vždycky o to urputnější, když je velký vůdce slabší,“ dodal o situaci v Rusku. Oslabení ukazuje například vleklý průběh války na Ukrajině a fakt, že v zemi kromě armády působí skupiny jako wagnerovci nebo kadyrovci.

Varoval však před tím, aby se lidé ze situace radovali. „Byl bych velmi opatrný z toho, radovat se z neklidu v Rusku. Od soudů, že by Prigožin byl něco lepšího, bych byl dalek,“ dodal.

Vláda byla podle něj předvídavá s přísnou vízovou povinností pro občany Ruska od začátku konfliktu s Ukrajinou. Nyní ke zpřísňování přistoupilo třeba Pobaltí. „Je to zásadní věc. Konzultoval jsem zpřísnění s ministerstvem zahraničních věcí. To, co nyní navrhuje Pobaltí, už máme,“ řekl. „Každý se v téhle chvíli bojí předvídat konkrétní scénáře vývoje,“ dodal s tím, že ukrajinská armáda dokázala dobře situaci využít.

Kvitoval přístup nynější vlády, která podle něj byla k Rusku ostražitá. „Musíme patřit na Západ, do Severoatlantické aliance,“ dodal.

Podle poslankyně ANO Jany Mračkové Vildumetzové, která byla druhým hostem pořadu, bylo zvláštní, že puč skončil jedním telefonátem. Začít se radovat nebo říkat, že je to na dobré cestě, podle ní také není na místě. Zpřísnění vízové povinnosti pro občany Ruska označila jako otázku pro experty, kteří vyhodnotí bezpečnostní situaci.

Až 10 tisíc ukrajinských uprchlíků bez domova

Po změně podpory by od července mohlo zůstat bez bydlení zhruba 10 tisíc uprchlíků, doplnil pak Rakušan v další části pořadu. „Můj odhad je, že se bude jednat o nějakých 10 tisíc osob, o které se budeme muset postarat,“ uvedl.

Běžencům, kteří mohou pracovat, bude stát hradit nouzové ubytování pět měsíců. Poté si ho musí platit sami, nebo se musí přestěhovat. Zdarma ho dál budou mít jen děti, senioři či postižení, tedy zranitelné skupiny. Solidární příspěvek lidem, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě příchozí ubytovali, se přestane od července vyplácet. Na humanitární dávku budou mít nově nárok jen uprchlické domácnosti s příjmem pod životním minimem a náklady na bydlení, které stanovila vláda na 3 000 korun na měsíc na osobu v evidovaném bytě a na 2 400 korun jinde.

Podle Rakušana tak bude potřeba pomoci například uprchlíkům před penzí, kteří si práci budou hledat jen obtížně. Rakušan uvedl, že se chystají scénáře a instituce jsou připraveny situaci řešit. Pomoc se má týkat ubytování, zapojit se mají centra pro integraci v krajích i neziskové organizace. Ministr upřesnil, že v zařízeních státu pobývá 1 400 lidí. „Vydali jsme pokyn, že nezranitelní mohou zůstat, ale ne bezplatně,“ řekl Rakušan.

Podle člena Národní ekonomické rady vlády (NERV) Daniela Prokopa v nouzovém ubytování v zařízeních po republice pobývá asi 70 tisíc uprchlíků a 40 tisíc je v solidárních domácnostech. Ministerstvo práce varovalo, že po změně a snížení podpory může od července přijít o ubytování od 38 tisíc do 50 tisíc lidí, bytů na trhu není dost a nájmy jsou vysoké. „Hrozí masivní bytová nouze, stahování uprchlíků bez bydlení do center, zejména Prahy, hromadné odjezdy zpět na Ukrajinu. Dopady situace mohou nést obce,“ cituje z resortního dokumentu server Seznam Zprávy.

Podle Mračkové Vildumetzové může být lidí bez bydlení víc než 50 tisíc a problém dopadne na města a obce. Kritizovala, že vláda částky k novému výpočtu humanitární dávky schválila až tento týden. Rakušan podotkl, že po zpřísnění pravidel opozice volala. „Nekritizuji zpřísnění, ale přípravu,“ řekla Mračková Vildumetzová.

O podobu pomoci se přeli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize Prima CNN i ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček. Podle Vondráčka není „migrační turistika“ pod kontrolou, uprchlíci si jezdí pro dávky a běženci v Česku zůstanou. Podle ministra se opozice snaží vyvolávat nacionalistické vášně a „útočit na spodní patra lidské psychiky“.