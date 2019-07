Praha Politická strana Realisté má podle jejích zakladatelů skončit. A to kvůli volebním neúspěchům, pasivitě krajských organizací i odchodu členů do jiných politických uskupení. Strana, u jejíhož zrodu stál politolog Petr Robejšek, to v úterý oznámila na Facebooku.

V pondělí strana započala hlasování všech členů o definitivním ukončení činnosti a dobrovolném rozpuštění strany. Plebiscit má skončit za týden - v pondělí večer. „Důvodů bylo více, mezi ty klíčové patří pochopitelně dřívější volební neúspěchy, k nimž se letos přidala absolutní pasivita krajských organizací a také odchod mnoha členů do jiných politických uskupení,“ zdůvodňuje strana na své facebookové stránce.