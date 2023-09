Případů zneužívání dětí přibývá. Pomoci by mohl registr deviantů, jeho vznik ale drhne

Návrh zákona z dílny ministerstva spravedlnosti měl být připravený letos v červnu, hotový však stále není. Resort se o jeho podobu pře se sněmovním podvýborem pro problematiku domácího a sexuálního násilí. Jednání se kvůli tomu protahují, k dalšímu dojde až v říjnu. Mezitím se objevují nové a nové případy znásilnění dětí, kterým by přitom fungující registr mohl předejít.

Za znásilnění dětí byl dvaatřicetiletý muž z Liberce v minulosti odsouzen už dvakrát. Avšak ani to mu nezabránilo v tom, aby si později založil dětský spolek a pořádal tábory. A znásilnil dalších sedm dětí. Tento případ před rokem akceleroval diskuse o nutnosti zavedení registru sexuálních delikventů. Pachatelé, jejichž jméno by se na seznamu ocitlo, by nesměli s dětmi pracovat – ať už ve školách, sportovních oddílech, na táborech, či v kroužcích. Ale to není všechno.